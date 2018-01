Les dan una esperanza de vida a indigentes de Mérida

Indigentes de Mérida

Miradas tristes y un futuro incierto viven muchas personas en condición de indigencia en Mérida, y un punto en donde se reúnen es en la calle 47 por 48 y 50 del Centro Histórico, ya que de martes a viernes un grupo apostólico les brindan alimentos y unas palabras de aliento.

Poco antes de las 10 de la mañana decenas personas, hombres y mujeres, se pueden ver sentadas en las banqueta, a la espera de un bocado. ‘Ya tengo muchos años de venir, aquí nos tratan bien, nos dan comida; en navidad nos regalaron una pequeña despensa para cenar. Aquí vienen muchas personas, señoras, enfermos, teporochitos, ya somos como una familia’, dijo Eustaquio Cambranis, una persona de la tercera edad que diario visita el comedor.

Otro entrevistado fue Víctor Vela y dijo: ‘yo tengo como tres años que vengo; yo cuando vengo es porque no estoy chambeando, pero ahora que no tengo chamba pues vengo. Yo soy albañil. Que bueno que hacen esto porque hay gente grande que no puede trabajar y aquí les dan su comida’.

‘Aquí hay de todo, marihuanos, drogadictos, borrachos’, explica sin tapujos el entrevistado. Mientras tanto, y durante la conversación, se acercó otro indigente que ofrecía aretes a 35 pesos. ‘De esto trabajo, pero también soy albañil, plomero, y lo que se pueda, con tal de trabajar y conseguir unos pesos’, refirió.

Por su parte, una voluntaria que prefirió omitir su nombre, explicó que esta labor altruista lleva más de una década; y cada vez que abren sus puertas ‘pasamos lista para tener un control de las personas que vienen. Muchos no tienen hogar, y con brindarles un plato de comida les das una esperanza en la vida'.

'También les leemos la palabra de Dios, para que sientan ese calor de una familia’.