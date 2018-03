Legisladora deja su cargo en el congreso de Mérida

Rebeca González / La Verdad Noticias MÉRIDA, Yucatán.- Por tiempo indefinido la diputada por el IX distrito, María Esther Alonzo Morales, solicitó licencia para separarse de su cargo, la cual fue aprobada en el pleno de la sesión de ayer; oficialmente no dio a conocer los motivos de su separación, pero se supo que debe atenderse de una enfermedad. La inesperada solicitud de licencia de la diputada que representa en el Congreso al distrito con cabecera en el municipio de Progreso, tomó por sorpresa a algunos de los asistentes del recinto legislativo, no así a los diputados quienes por unanimidad, aprobaron la licencia y acordaron hacer los conducente para llamar al suplente de la legisladora, Olga Abraham, quien en la próxima sesión se integrará a la legislatura. En un escueto oficio dirigido a la mesa directiva, la legisladora de la bancada priísta no expuso un motivo en específico para solicitar la licencia por tiempo indefinido, y al final de la sesión, tampoco quiso ahondar en el tema, solo se limitó a mencionar que por ‘por cuestiones personales había pedido la licencia por tiempo indefinido y no para buscar algún puesto de elección popular’. ‘Tengo algunos asuntos pendientes que ver durante varias semanas, estaré un tiempo fuera y sería irresponsable estar faltando, así que decidí pedir la licencia para regresar, si así lo consideran los diputados, al Congreso, en unas semanas más’, mencionó. En otro tema, también rindieron compromiso constitucional por un periodo de tres años, los miembros de la Comisión de Selección que tendrán la responsabilidad de elegir al Comité de Participación Ciudadana como parte del Sistema Estatal Anticorrupción: José Silveira Bolio, de la Universidad Anáhuac Mayab; Rodolfo Martínez Septién, de la Universidad Marista de Mérida; Carlos Estrada Pinto, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y Mirna Manzanilla Romero, del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM). De igual forma, Oscar Peniche y Coldwell, propuesto por parte de la Cámara de Comercio de Mérida (Canaco) y Habib Becil Dájer, de la Asociación de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, así como del Colegio de Contadores Públicos del Mayab. Con estos nombramientos avanza la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

