Le tiran huevos a enfermero de Mérida mientras esperaba su camión

Un enfermero del IMSS Yucatán denunció que dos personas le tiraron un huevo mientras esperaba su camión, con lo que confirmó que la discriminación contra los empleados del sector salud es real.

De acuerdo con la denuncia que Rafael Ramírez realizó en su perfil de Facebook, ayer sábado alrededor de las 19:40 horas, dos sujetos que transitaban en motocicleta le aventaron un huevo en su uniforme.

Algunos enfemeros de Mérida han sido discriminados al salir a la calle.

“Pensé que que esta clases de cosas no pasaban en Mérida, me sentí impotente al no poder hacer nada mientras ellos se retiraron a carcajadas”, comentó el enfermero, quien dijo trabajar en un IMSS de Yucatán.

Rafael dijo que la acción la cometió un cobarde y “es increíble que tengamos que soportar esta clase de humillaciones por parte de gente ignorante”, algo que consideró injusto, sobre todo en tiempos difíciles.

Humillaciones a enfermeros de Mérida

“Nosotros los profesionales de la salud, que día a día damos la mejor cara para atender a tu familia, lo hacemos porque así nos gustaría atendieran a nuestra familia en cualquier situación”, dijo la víctima.

Explicó que este tipo de acciones únicamente desaniman a todos los profesionales de la salud de querer trabajar bajo esta contingencia sanitaria que se vive en Yucatán por el coronavirus Covid-19.

“No estoy molesto amigos, estoy muy triste al ver que la sociedad en la que vivimos nos trata como si nosotros hiciéramos mal las cosas. ¡No lo merecemos!”, comentó Rafael Ramírez en su perfil de Facebook.

Ya son varios enfermeros y enfermeras de Mérida que denuncian actos de discriminación hacia sus personas por el simple hecho de trabajar en el sector salud, el cual sólo atiende a enfermos de Covid-19.

La discriminación o las agresiones, como en este caso, se deben a que la gente tiene el erróneo pensamiento de que los enfermeros están infectados de coronavirus por atender a enfermos de Covid-19.