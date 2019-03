Le salvan la vida a hombre que tenía los riñones llenos de piedras en Yucatán.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán lograron evitar complicaciones importantes en la salud de un paciente que tenía ambos riñones completamente obstruidos por piedras, gracias a una detección inmediata y posterior procedimiento quirúrgico.

A principios de marzo Jorge Alejandro Cervera Garma, de 35 años de edad, comenzó a sentir un malestar muy fuerte que confundió con gastritis; sin embargo el dolor no pasaba y presentó fiebre por lo que sus familiares lo trajeron al Seguro Social.

Al llegar al área de urgencias del Hospital General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” de Mérida, le diagnosticaron un cuadro de uropatía obstructiva, en el cual ambos riñones estaban obstruidos, es decir tapados por completo.

“Llegó con una insuficiencia renal aguda, presentaba mucho dolor y fiebre. Al realizar la tomografía pudimos observar que tenía piedras a la salida de cada riñón, es decir ni siquiera orinaba”, explicó el cirujano urólogo, Moisés Hernández Hernández.

Inmediatamente le colocaron catéteres urinarios para destapar los riñones y fue necesario estabilizarlo para completar el tratamiento, lo que evitó el desarrollo de la insuficiencia renal. El siguiente paso será realizarle otra cirugía laparoscópica. En esa cirugía, a través de la uretra, el cirujano introduce aparatos microscópicos que llegan a las piedras que faltan hasta pulverizarlas, para que los pacientes no tengan molestia al expulsar los restos.

“Desde hace un año empecé a expulsar piedras, como me percataba que salían pensaba que no debía tener mayor problema si las orinaba; nunca me imaginé que mis riñones estaban tan mal”, explicó el paciente.