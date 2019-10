Le dan cita médica para el 2020 en Mérida y las redes le mandan divertidos mensajes de aliento

En algo que suele ocurrir frecuentemente y que a veces es objeto de burlas, un hombre reportó en redes sociales de Mérida que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le programó sun consulta médica hasta el 2020.

“Buenas noches. Tengo una pregunta (que) se que a muchos les va a molestar, pero el día de hoy voy a consultar al IMSS y me dan cita para febrero de 2020”, escribió un hombre de nombre Árgel en “Que todo Mérida se entere”.

Aunque no especifica en qué hospital del Seguro Social ocurrió, el hombre continuó su publicación indicando que le preguntó al encargado de la programación de citas si la fecha estaba bien, para lo cual le respondieron que sí.

“¡Chispas! Son más de cuatro meses. ¿En qué país vivimos con la atención médica? Ya ni en Guatemala ni en el Salvador que son países pobres”, mencionó decepcionado el hombre en su publicación de Facebook.

El hombre dijo tener cita para el 28 de febrero de 2020.

Mensajes de aliento

Debido a su publicación, muchos usuarios de la red social decidieron mandarle algunos mensajes. “Cuando te toque ir a tu cita ya tendré dos años y 20 días con mi morrita; la amo”, dijo un hombre no de nombre Henry.

“¿Por cuatro meses te quejas? Hay personas que tienen que esperar hasta ocho meses o más para su cita”, le dijo Fabiola, mientras que Ana le comentó: “En esos cuatro meses junta para tu funeral. ve a Simi de perdido”.

“Yo fui en 2017 y me dieron cita para 2022. No sé de qué te quejas”, le comentó Luis, mientras que un hombre de nombre Max le indicó que “para el otorrino tuve que esperar seis meses, es una joda, pero no es culpa de ellos”.

De igual manera, hubieron personas que tomaron con seriedad su caso y le dijeron: “Todos saben que eso del IMSS; hasta pareces nuevo, mejor contrata un seguro de gastos médicos”, comentó Porfirio.