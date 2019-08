Lázaro José, un auténtico defensor de las raíces musicales de Cuba

El músicos quien también es conocido como “El Papa”, aconseja a las nuevas generaciones que lo importante si les gusta la música es amarla y respetarla, porque es una profesión de mucho sacrificio y requiere de una enorme dedicación.

Lázaro José y su grupo se presentarán este jueves 29 de agosto a las 21:00 horas en el Centro Cultural Dante, prometiendo que quienes asistan no podrán evitar sentirse contagiados por los ritmos que tocarán.

Para Lázaro José, la música es parte de su vida cotidiana.

¿Qué instrumentos dominas?

Yo realmente empecé tocando el trombón y después, por azares del destino empecé a cantar y es lo que he hecho desde ya casi 30 años.

¿Cuales géneros musicales son los que tú manejas?

Los géneros que incluyo son el son, el bolero, el chachachá, incluso algunos temas mexicanos llevados a mi estilo que es el son y más o menos por ahí va la temática.

Lázaro José encabeza una banda de cinco músicos que lo acompañan en sus presentaciones.

¿Concuerdas con que el son viene siendo siempre el alma de la fiesta?

Así es hermano, pues la música cubana ha tenido a través de la historia una fuerte influencia en casi todos los países de América la música cubana ha sido influencia de los géneros que se conocen, por ejemplo en México el bolero, que es una música cubana pero más conservada en México.

¿Qué buscas lograr con tu propuesta artística?

Lo que trato de hacer en mi caso muy particular trato de defender las raíces de la música autóctona cubana, que no se pierda, afortunadamente en Mérida hay un público muy exquisito que disfruta de esta música de los años 40, de los años 50 pero claro con arreglos más actuales e instrumentos que no existían en ese momento y que le dan nueva sonoridad al son cubano.

¿A qué edad se dió tu conexión con la música?

Fue hasta los 16 años que empecé a tocar el trombón de manera aficionada y por azares del destino comencé a cantar siempre defendiendo el son y el bolero que es la música que a mí me gusta.

Ricardo D. Pat