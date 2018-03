Lavaba la docena de ropa por tres pesos en Mérida

lavandera de Yucatán

Con una gran familia por sacar adelante, y un esposo poco preocupado para dar sustento a sus hijos, doña Juana María Uicab Chablé, originaria de Hunucmá municipio de Yucatán y con 67 años de edad, es un ejemplo de vida luego de dar comida y estudios a sus 10 hijos.

Lavar y planchar en casas particulares es la actividad que diariamente realiza para ganarse la vida de manera honesta. ‘Hace 38 años que vengo a trabajar a Mérida capital de Yucatán; cuando comencé a lavar me pagaban la docena a tres pesos, y el plancheo a cuatro pesos. Ahora cobro 60 pesos la docena’, explicó la sexagenaria.

Al principio, dijo, podía visitar cinco casas diferentes; pero ahora contrabajo y le llaman de dos casas en un día. ‘Sale para comer’, sostuvo.

Otros de los logros que ella claramente recuerda con gran cariño es que pudo realizarles a sus hijas sus fiestas de XV años. ‘Tengo cinco hijas y cinco hijos; hay quienes quisieron terminar su secundaría y seguir estudiando y otros desde pequeños se dedicaron a trabajar para ayudar con los gastos’, dijo.

Antes de planchar y lavar, explicó que trabajó en una casa particular durante tres años, en donde hacia la comida, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños. ‘Desde las cinco de la mañana me levantaba, les preparaba el desayuno y alistaba a los niños; cuando regresaban yo ya había lavado la casa, preparé el almuerzo; pero ahora solo lavo y plancho’, subrayó.

Por otra parte, también comentó que un buen día, y por lo general, lo que gana es 180 pesos. ‘Entré a las ocho de la mañana y ya al medio día ya voy a salir. Y después me voy otra casa a planchar dos docenas, y así ya son 120 pesos más; y ahí acabaré como a las cuatro y ya me voy a mi casa. Y así ya logré 300 pesos’, explicó.

También contó que cuando empezó, no pensó que este iba a ser su trabajo para toda la vida. ‘Pero de boca en boca, las vecinas me fueron recomendando y así poco a poco logré a mis clientes. Y eso me da gusto, porque significa que hago bien mi trabajo. Mucha gente me conoce, y me invitan sus casas a comer, porque aprecian mi trabajo’.

Si bien este no es un trabajo que cuente con algún contrato del servicio o prestaciones, doña Juanita sabe que sus clientes son muy buenas personas y valoran su trabajo, porque pagan lo justo, pero tiene muy presente que siempre es bien recibida.