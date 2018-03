Las mujeres son el pilar que sostiene a Yucatán: Celia Rivas

Se ha declarado mujer de familia y disfrutar de momentos especiales y aunque casi nunca habla del aspecto familiar, sus acciones están todas encaminadas a la preservación del núcleo en el que descansa la sociedad: la familia.

Su trayectoria política y sus causas altruistas, si son por demás conocidas. Actualmente con el grupo de luciérnagas de Yucatán realiza una de las labores más comprometidas con la niñez yucateca.

Hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a esta dama, política, funcionaria e integrante de un grupo de servidores que han empujado fuerte para lograr los cambios que requiere y exige la población Yucateca.

Ella es la diputada Celia Rivas Rodríguez y es presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Yucatán.

Diputada, el Congreso del Estado ha aprobado varias leyes en favor de la mujer.

¿Cuáles considera usted que son las más importantes?

En realidad todas las que hemos promovido a lo largo de casi tres años de trabajo legislativo son igual de importantes. Y hemos abordado casi todos los temas para promover y proteger los derechos de las mujeres en el estado.

En el tema de salud, por ejemplo, el Congreso aprobó una reforma para garantizar el bienestar obstétrico de todas las mujeres antes, durante y después del parto. Esto es muy importante pues, como muchas mujeres que son madres sabrán, son muchos los cuidados que se requieren en esta etapa tan sensible. Sin embargo, existen algunos médicos u hospitales donde estos cuidados no le son facilitados a las pacientes; algo que no solamente termina golpeando anímicamente a una mujer que lo que quiere es dar a luz a su bebé sino también termina violentando derechos que tienen las mujeres a no ser discriminadas en estos espacios.

En el tema del combate a la violencia contra las mujeres, el Congreso ha reformado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado para reconocer las distintas formas de violencia que sufren algunas mujeres y ampliar la definición de muchas otras. Por ejemplo, antes la ley no contemplaba la violencia institucional, que es aquella que ejercen las instituciones del gobierno en todos sus niveles cuando discriminan a las mujeres por razones de género.

Establecimos la paridad de género en las candidaturas a nivel municipal, que se suman a la paridad que ya existía en las candidaturas para las diputaciones locales y federales.

En este caso, no solamente se trata de que la mitad de las candidaturas a las alcaldías en Yucatán sean para mujeres, algo que ya está ocurriendo y que orgullosamente podemos ver que los partidos políticos le están dando su lugar a las mujeres que participan en política. Pero también se trata de que la mitad de las personas que integran una planilla de regidores sea igualmente para mujeres. De este modo, si la candidata a Presidenta Municipal es mujer, en la planilla de regidores el segundo lugar será para un hombre y después una mujer, sucesivamente; o al contrario si quien encabeza la candidatura para Presidente Municipal es un hombre. A esto es a lo que llamamos la paridad horizontal y vertical.

¿Cuál es su percepción en torno al tema de la paridad, considera que se está cumpliendo de manera adecuada?

Sí, afortunadamente estamos hablando de que esta reforma para establecer la paridad horizontal y vertical fue apoyada por todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso del Estado. Eso significa que existe un compromiso por parte de todos para respetar este derecho adquirido por las mujeres de Yucatán.

Además, hay que decirlo, existen muchos candados para garantizar que nadie le haga trampa a la regla de paridad. Ningún partido puede registrar suplentes hombres para candidatas mujeres, ni tampoco se le pueden asignar a las mujeres los municipios o distritos llamados “perdedores”.

Hay nueve mujeres de diferentes partidos en el Congreso del Estado, ¿cómo ha sido su relación con ellas?

Con todas ellas he tenido y tendré siempre una relación de amistad, de respeto y de mucha cordialidad. Debo hacer un enorme reconocimiento a todas mis compañeras Diputadas, porque siempre que se han discutido temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, todas hemos formado un solo bloque, entendiendo que los intereses de las yucatecas van primero que todo.

En ese sentido, ha sido muy enriquecedor poder convivir con todas ellas y de coincidir con compañeras tan capaces en el Congreso del Estado. Hablo de mis compañeras Diputadas del PRI, por supuesto, pero también de mis compañeras del PAN y de Morena.

¿Cuál es el papel que ha tenido la mujer en el progreso y desarrollo de Yucatán?

Las mujeres han jugado un papel trascendental en la vida de Yucatán. Eso no lo podemos ni debemos perder de vista.

Las mujeres yucatecas fueron la vanguardia de la lucha feminista a principios del Siglo XX, pues fueron ellas las primeras que convocaron al Primer Congreso Feminista de 1916. Un evento que rompió muchos tabúes de la época y que sentó las bases para que todas las mujeres mexicanas exigieran el reconocimiento de su derecho a votar y ser votadas.

Actualmente, la presencia de las mujeres en todos los sectores de la economía y en el ejercicio del servicio público le ha permitido a nuestro estado dar cuenta de las necesidades que se tienen en todos los lugares donde se desarrollan.

Y ahora que las mujeres pueden llegar a los espacios de toma de decisiones, ellas mismas pueden resolver las necesidades específicas de otras mujeres o de toda una sociedad.

En el caso de usted, Diputada, ¿cuál ha sido su papel en torno al tema desde el servicio público?

Bueno, en mi caso, desde el 2015 me he desempeñado como Diputada y como Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Desde esa posición, he buscado impulsar las iniciativas que sirven para seguir avanzando en el tema de los derechos de las mujeres.

Antes también tuve la oportunidad de servirle a las y los yucatecos como Fiscal General del Estado, donde también promoví un acercamiento institucional con las organizaciones civiles para que la procuración de justicia fuera cercana a las personas. Y especialmente cercana a las mujeres y entre otras muchas acciones se edificó el Centro de Justicia para las Mujeres.

Anterior a ello fui Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, donde pude constatar de primera mano los obstáculos y dificultades que tienen que enfrentar muchas yucatecas para sacar adelante a sus familias, así como los tipos de violencia que enfrentan todos los días, por lo que impulsamos el Centro de Convivencia Familiar.

Con todo eso como experiencia, ahora que estoy al frente del Congreso del Estado he tomado siempre la postura de privilegiar el reconocimiento de las mujeres, sus luchas y sus derechos desde este importante espacio. Y qué mejor que el Poder Legislativo impulse estas reformas, las nuevas leyes y el reconocimiento de estos derechos con una mujer en la Presidencia de la Junta de Gobierno.

¿Qué le quisiera decir a las mujeres en este día?

Para todas las mujeres yucatecas, quisiera hacerles llegar desde aquí mi más sincero reconocimiento. Por su labor diaria para trabajar en favor de sus familias y de todo Yucatán.

Ustedes son el pilar fundamental que sostiene la convivencia pacífica de nuestro estado, pues son ustedes las que educan y sacan adelante a sus familias a pesar de todas las adversidades.

Quiero que sepan que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán ha trabajado para ustedes incansablemente.