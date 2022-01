Las demandas de los pobres en Yucatán

La dirigente del Movimiento Antorchista en Yucatán, Aleida Ramírez Huerta, exhortó al gobernador Mauricio Vila Dosal, a atender las demandas sociales de miles de yucatecos organizados que viven en situación de pobreza.

En entrevista con La Verdad Noticias, solicitó la atención a las demandas de los miembros de dicha organización y otros yucatecos que viven en situación similar, mismas que fueron planteadas desde el inicio de la administración del mandatario.

Aleida Ramírez Huerta, dirigente de Antorcha Campesina en Yucatán, durante la manifestación del 27 de enero de 2022

¿Qué es Antorcha Campesina?

Antorcha Campesina es un movimiento social genuino, que lo único que busca es el beneficio de los yucatecos pobres, no pedimos nada para los líderes, buscamos que se resuelvan las demandas para los colonos, para los campesinos y para los estudiantes, que tanto necesitan y que se van a ver beneficiados de manera importante, con la solución de las demandas que desde años atrás hemos solicitado.

¿Cuál es la solicitud a la administración estatal?

Nosotros venimos aquí (a la plaza grande) a solicitar de manera respetuosa la atención al pliego petitorio que entregamos desde el inicio de la administración, las cuales básicamente son la regularización de dos colonias en Kanasín, la Cecilio Chi y la Leona Vicario, que se atienda a los colonos meridanos de escasos recursos, que desde marzo ocuparon predios en el sur de la ciudad y han solicitado la intervención del gobierno para resolver la situación legal, así como la regularización de la escuela de nueva creación Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Kanasín.

¿Cómo viven los pobres de Yucatán?

Lamentablemente muchas de estas personas viven en condiciones muy desfavorables, estamos hablando de familias enteras que viven en casas endebles, de madera, cartón y palos, por lo que también solicitamos que se incluya a nuestros compañeros en los programas de mejoramiento de vivienda, para construir un cuarto, un piso, baño o un techo digno, para estas personas de Kanasín y el sur de Mérida.

¿Cuál es la situación de pobreza que ha detectado su organización?

Uno de cada dos yucatecos vive en la pobreza, entre ellos los antorchistas, por tanto, lo que hoy solicitamos, es la solución de estas demandas; las pedimos, no para los líderes, sino para los yucatecos que en última instancia son los más perjudicados.

De manera respetuosa pero enérgica, el Movimiento Antorchista, nos dirigimos a usted, para solicitar su intervención decidida, porque sabemos que el gobierno que encabeza, ha pregonado que su preocupación es resolver el problema de los pobres y resolver la pobreza, que lastima a miles de familias yucatecas.

¿Qué mensaje le envían al gobierno?

Al gobierno le decimos que tenemos la esperanza de que nuestras demandas sean escuchadas y atendidas, no como un capricho, porque nosotros hemos sido pacientes, hemos sido respetuosos de sus procesos en entrega de documentos, pero lo único que conseguimos es que nos lleven y traigan de un lado a otro, sin que hasta el momento veamos alguna solución a nuestra problemática.

¿Cómo ve la actitud de las dependencias ante sus demandas?

Tal parece que no hay voluntad de nuestro gobierno por querer resolverlas, entonces, lo que nosotros pedimos ahora, hoy, en este momento, es que si los funcionarios no pueden o no quieren resolver estos problemas, el gobernador pueda ser nuestra última y fundamental decisión en la atención de estos problemas, por eso acudimos a la sede del ejecutivo, porque consideramos que el gobernador Mauricio Vila Dosal quiere y está en la posibilidad de atender o dar las indicaciones para solucionar estas demandas.

