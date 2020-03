Las compras de pánico en Yucatán por coronavirus Covid-19 son innecesarias

Las compras de pánico en Yucatán son innecesarias

La ciudad de Mérida fue impactada con la confirmación del primer caso de una persona infectada de coronavirus, lo que ha generado una ola de compras de pánico, lo que también ocurrió en diversos municipios de Yucatán.

El pánico colectivo disparó las ventas de máscaras quirúrgicas, aunque no son completamente efectivas para personas que no se encuentren enfermas. El brote de coronavirus generó la compra masiva de cubrebocas en varias partes del mundo y También en Mérida no fue la excepción, sin embargo médicos señalan que su utilización no es completamente efectiva contra cualquier tipo de virus.

Las imágenes de estantes vacíos y carros de compras repletos de suministros han inundado los informes de noticias en Yucatán y varias partes del mundo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos tampoco recomienda la utilización de cubre bocas para el público en general, a menos que se encuentren enfermos, esto para reducir la propagación de cualquier virus.

Lo mejor que puedes hacer es lavarte las manos con frecuencia –con agua y jabón antibacterial por al menos 20 segundos– y mantener tu sistema inmunológico en condición”, aseguró Amy Shah, doctora certificada en alergias e inmunología.

La doctora Amy Shaw afirma que más que comprar papel higiénico la gente debe lavarse muy bien las manos y consumir alimentos ricos en vitamina C.

Debemos implementar métodos más efectivos

La doctora Amy Shaw considera más efectivos los guantes desechables por sobre los cubre bocas y recomendó ingerir alimentos ricos en vitamina C.

El producto más adquirido en estas compras de pánico en Mérida ha sido el papel higiénico, algo sintomático en varias partes del mundo, debido a que el coronavirus asusta a las personas porque es nuevo y hay muchas cosas que aún se desconocen.

Cuando la gente ve imágenes de compras de pánico, asume que hay una razón para entrar en pánico y también compra suministros, afirma el psicólogo Steven Taylor.

El psicólogo clínico Steven Taylor, explica que cuando las personas escuchan mensajes contradictorios sobre el riesgo que representa y la seriedad con la que deben prepararse, tienden a recurrir al extremo,

“Cuando se le dice a la gente que se acerca algo peligroso, pero todo lo que necesita hacer es lavarse las manos, la acción no parece ser proporcional a la amenaza”, dijo. “El peligro especial necesita precauciones especiales”.

Ricardo D. Pat