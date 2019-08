Las buenas intenciones de Michelle Fridman

La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, se ha caracterizado en los nueve meses de la administración de Mauricio Vila Dosal por ser la funcionaria más viajera, con el pretexto de gestionar la llegada de más turistas extranjeros (los nacionales que lleguen solos); es así como se justifican los sellos de su pasaporte en las aduanas de diversos países del viejo continente.

Durante el pasado mes de marzo hizo acto de presencia en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, Alemania, en donde mediante un comunicado informó a la sociedad yucateca que tuvo reuniones de trabajo con importantes agencias de viajes, como TUI, Kiwi Tours, Gateway Lateinameril, Wikinger Reisen y Best4travel, además de algunas aerolíneas de Europa y Asia.

A la fecha, se desconocen los resultados de esas gestiones, ya que Alemania es uno de los países emisores de turistas por excelencia y muestra de ello es que en 2017, el 10.75 por ciento de los arribos provenían de Europa occidental, de países como Francia, España y Alemania, zona con la segunda mayor participación.

Se sabe que Alemania es una de las más fuertes emisoras de turistas del mundo, pues según cifras proporcionadas por el titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, ocupa la octava posición entre las que más aportan viajeros al país, con una importante derrama económica, cercana a los 267.5 millones de dólares; al cierre de 2018, alrededor de 290 mil germanos llegaron a México por vía aérea, pero estas son las estadísticas.

Con la intención no basta

Al respecto, consultamos a un experto en la materia, con el aval de haber estado en las filas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ahora desaparecido; haber sido el director de promoción turística del Estadode Yucatán en la pasada administración y actualmente ostentar el cargo como Vicepresidente de Desarrollo de Preferred Hospitality Group para Latinoamérica, Santiago González Abreu.

¿Qué ventajas tienen las giras de trabajo propio?

En realidad ninguna. Es como si viajas a China a promover el Estado. China es un mercado que requiere de esfuerzos muy precisos y bien encaminados, por lo tanto, las giras de trabajo de buena voluntad no se capitalizan sin un programa de atención a turistas potenciales, capacitación a los prestadores de servicios, infraestructuras específicas en aeropuertos, hoteles y puntos de interés y por sobre todo el desarrollo de productos afines al mercado chino en cooperación con los grandes operadores Chinos.

¿Si hablamos de conectividad aérea, hay vuelos de la CDMX a China y a Cancún, con eso es suficiente?

En la actualidad se puede llegar a cualquier lugar del mundo, ciertamente hay conectividad, transbordos, etc, pero cuando hablas de negocios tienes que tener toda la infraestructura preparada, no puedes decirle al turista solo aquí te espero; debes tener personal capacitado, basta con el idioma.

¿Cuál es la diferencia de esta labor a la que hacía el CPTM?

Las oficinas del CPTM no eran ventanillas de atención para repartir flyers, eran representaciones que prospectaban negocio turístico en sus distintas variantes (FIT, corporativo, grupal o MICE).

¿Desde Estados Unidos, cómo ves el panorama en el sentido de la promoción turística?

Ahora con la creación de Consejo de Diplomacia Turística, el personal diplomático con enfoque turístico no llenará el enorme hueco que deja el haber cercenado a SECTUR y su brazo amputando al CPTM. Los resultados son lejanos porque los encargados de esta labor primero tendrán que aprender y cuando lo hayan logrado, seguramente los van a cambiar porque son cargos políticos.

¿Es positiva la presencia de una comisión promotora de turismo de Yucatán por decirlo en Estados Unidos?

Con la intención no basta. La promoción es nula a nivel país y si los destinos realizan esfuerzos aislados su impacto en un mercado tan grande como EUA es nada. Las cifras van en caída a los principales destinos en México dicho hasta por las cifras oficiales y los socios comerciales que México formó por años hoy voltean a otros países.

¿Crees que Michelle Fridman ha cumplido en lo que lleva de ejercicio?

Creo que ha buscado innovar y tiene la capacidad para hacerlo, sin embargo el panorama a nivel país es complejo y los números en cuanto a la llegada de turistas internacionales no son los más favorables.

¿A nueve meses de distancia?

Creo que va a dejar muy buenas cuentas en cuanto al fortalecimiento de la secretaría si se le da el tiempo necesario y el sector se compenetra con sus estrategias. Hay factores externos que hacen aún más compleja su tarea pero me parece que tiene la capacidad e imaginación para afrontar estos retos.

¿Vista desde fuera su labor como la calificarías?

Apruebo su visión, aunque los resultados están por verse en el mediano plazo. Yo creo que no le ayuda su carácter y falta de interés por involucrarse en lo local; tiene los ojos puestos hacia afuera. Desde que declaró que era mejor “desaparecer Progreso” y volverlo a construir es notorio que no conoce al yucateco y no hace las cosas con tacto, pero además divide su atención en otros temas.

¿Te refieres a su negocio como agencia de relaciones públicas?

Pues tiene que atender temas que van más allá de la Secretaría. Le quiere hacer su RP al gobernador Mauricio Vila y además a sus clientes, me refiero a los Estados a los cuales les maneja la promoción turística. No hay persona que aguante con tantos temas.

Promoción turística de México

La promoción de México en el extranjero era la principal función del desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que se encargaba a través de sus 21 oficinas en el mundo de impulsar el turismo hacia las 32 entidades del país, aprovechando los recursos generados por medio del impuesto

Durante 20 años, el CPTM fue el órgano de la Secretaría de Turismo encargado de la promoción de México en el exterior, para incentivar la llegada de viajeros internacionales.

Su estructura autónoma le permitía emplear su financiamiento, obtenido a través del Derecho de No Residente (DNR), como mejor considerara.

Por medio de esa infraestructura se facilitaba también el apoyo a los gobiernos estatales para participar en las ferias internacionales de turismo, con lo cual se eficientaban los gastos.

Pero hoy, la titular de Sefotur sigue su lucha sola, gracias a la participación de los ciudadanos que hacen posible el pago de esos viajes a Europa en hoteles de gran lujo.