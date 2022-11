Las abejas son el animal más importante del planeta

Las abejas son los animales más importantes en el planeta y su función natural impacta de forma positiva al ser humano, cuyos alimentos son producidos en su mayoría, gracias a la polinización que realizan estos insectos. Sin embargo, la expansión de las ciudades, los monocultivos y el uso de los agroquímicos, están poniendo en riesgo a la población apícola del sureste mexicano, por lo que es importante tomarlas en cuenta y protegerlas, señaló Víctor Sabido, presidente de la Fundación Bee2Be.

Víctor Sabido, presidente de la Fundación Bee2Be

¿Qué es la polinización?

La polinización es el proceso natural en la que los animales polinizadores van de una flor a otra, ayudando a la producción de frutos y vegetales. La polinización ayuda al crecimiento de las plantas, las flores y a que los frutos se puedan dar, para dar paso a la diversidad de flora que conocemos, por ende la fauna que vive en ella.

¿Cómo nos beneficia la polinización de las abejas?

La abeja es el ser más importante del mundo, poliniza entre el 75 y el 80 por ciento de todo lo que comemos, entonces imagina que lo que vayas a comer hoy, sin el 80 por ciento de su contenido, lo que te queda es lo que fue polinizado por otros medios como los murciélagos, las mariposas, etcétera.

¿De qué forma nos afectaría?

Si tú quitas todo eso, la consecuencia que tienes es el hambre, una de las dos grandes problemáticas que tiene que atender el ser humano junto con la sed, ahí es donde la importancia de las abejas incide en los derechos humanos, porque tenemos derecho a la alimentación, al agua, a una flora y fauna saludable.

¿Cuál es la principal amenaza de las abejas?

Principalmente la destrucción de espacios naturales con la expansión de las grandes ciudades, destinar las zonas de monte al monocultivo, el uso constante de agroquímicos e insecticidas.

¿Cómo han afectado estas amenazas a la región?

Hemos tenido situaciones muy graves en la península, donde en zonas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo durante el año pasado murieron el 90 por ciento de las abejas, cuando cada año la población apícola muere entre el 50 y el 55 por ciento.

También te puede interesar: Apicultura de Yucatán, en riesgo por el regreso de Monsanto

¿A qué se debe este incremento?

A todos esos aparatos químicos que tienen el objetivo de proteger los monocultivos, los fertilizantes y los insecticidas contaminan la planta, contaminan el subsuelo e incluso llegan a contaminar el agua, pero peor aún, contaminan a las abejas que llevan ese polen venenoso a sus colmenas y acaban por matar a todas.

¿Las abejas están protegidas?

La abeja apis melífera, su producción que genera un impacto económico positivo a las familias las mantiene bajo un cierto grado de protección, pero en el caso de las abejas meliponas, que han evolucionado con nuestra flora y fauna, no cuentan con ese grado de protección porque no representan un beneficio directo para los productores, a pesar de que ellas han evolucionado junto con nosotros y por lo tanto deberíamos enfocar esfuerzos en su protección.

¿Es urgente protegerlas?

Urge proteger a todos los animales encargados de la polinización, porque si no lo hacemos al final lo que estamos cometiendo es suicidio a largo plazo, porque acabar con las abejas se traduce en no cuidarnos a nosotros, no cuidar nuestros alimentos, no cuidar nuestra agua y no cuidar nuestra subsistencia en el planeta.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¿Cómo trabajan para resarcir este problema?

A través de Bee2Be damos colmenas a mujeres en situación vulnerable de áreas rurales, estrategias para replantar árboles nativos, porque no es coherente tener más abejas pero sin que tengan lugar dónde comer y por otro lado trabajamos en la educación y los derechos de mujeres y niños, a través de transmitirles el estatus no de bicho, sino de que las abejas son el ser vivo más importante para nosotros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram