Largas filas en cines de Mérida por la preventa de ‘Spider-Man: no way home’

Desde las nueve de la mañana se registraron largas filas en los cines de Mérida debido a la preventa de los boletos de la película ‘Spider-Man: no way home’.

Ante la polémica y la incertidumbre que hay en torno a esta película por el posible multiverso que incluya la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, está película es una de las más esperadas del año, la cual se estrenará el próximo 15 de diciembre.

Desde antes que abrieran los cines, ya se reportaban usuarios esperando en la entrada.

Este lunes se inició la preventa a nivel nacional, por lo que se ha registrado alta demanda de cinéfilos que buscan adquirir su boleto en preventa, lo que se ha visto en varias cines de Mérida, incluso se dice que algunas personas pasaron la noche a las afueras de la plazas comerciales para conseguir su boleto.

Largas filas en cines de Mérida

Un hombre vestido de Spider-Man recibió a los cinéfilos que acudieron a comprar su boleto.

Se reportan gran afluencia de personas en cines de Mérida debido a que la venta en línea se dificulta, ya que las plataformas se cayeron ante la alta demanda de usuarios y muchos optaron por acudir a las sucursales.

Como parte de esta euforia, en el cinemex de Macroplaza Mérida se pudo ver la presencia de un hombre portando la ropa del hombre arácnido, quien dió la bienvenida a los fans que acudían a comprar su boleto para la premier de esta película y los invitó a tomarse la foto de recuerdo.

Cabe mencionar que Mérida no es el único estado del país que reporta estas largas filas en los cines, ya que varios estados de la República Mexicana y de la Península de Yucatán reportan un alta demanda de clientes en los cines por la venta de boletos de ‘Spider-Man: no way home’.

