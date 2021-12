Larga fila en el Siglo XXI de Mérida por boletos de Spider-Man

Desde las 8:00 horas de este martes 14 de diciembre comenzaron a formarse los yucatecos a las afueras del Centro de Convenciones Siglo XXI, con el objetivo de obtener uno de los boletos para la premiere de la película “Spider-Man No Way Home”.

El filme dirigido por Jon Watts se estrenará el próximo miércoles 15 a nivel global y es la película más esperada del año por el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Desde el anuncio de su producción, los fanáticos de Spider-Man han especulado sobre la supuesta aparición de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, como parte del multi universo del superhéroe arácnido.

“No way home” será la secuela de Spider-Man: "Homecoming" (2017) y Spider-Man: "Far From Home" (2019), ambas protagonizadas por el actor británico Tom Holland, así como la película número 27 en el universo de los cómics en la pantalla grande.

Boletos agotados

Yucatecos comenzaron a llegar desde antes de las 9:00 horas al Siglo XXI

Cabe destacar que en Mérida, únicamente los cines del Siglo XXI cuentan con boletos para la premiere y los primeros días del estreno de la película, pues empresas como Cinépolis y Cinemex sacaron a la venta las entradas del estreno desde la semana pasada.

En relación a lo anterior, los boletos en otras salas de cine se agotaron casi de forma inmediata, debido a las largas filas que hicieron los meridanos en los centros comerciales.

El anuncio del cinema ubicado dentro del Centro de Convenciones de Mérida, se dio ayer a través de sus redes sociales, donde advirtieron que solo venderán cuatro boletos por persona, con el fin de evitar la reventa.

“Les adelantamos la Navidad: ¡Nosotros sí volvemos a casa!. ¡Mañana a partir de las 12:00 comenzamos la preventa para Spider-Man NoWayHome!”, compartieron.

Varias funciones

La taquilla de los Cines Siglo XXI abrió con una hora de retraso

De igual forma, compartieron que serán cinco salas disponibles con la película del superhéroe de Nueva York, dos de las cuales presentarán el filme subtitulado. La cartelera compartida incluye solamente las funciones del miércoles 15 al viernes 17 de diciembre, con horarios de 11:00 a 21:15 horas.

A pesar del anuncio, los boletos para la nueva película de Spider-Man comenzaron a venderse hasta las 13:00 horas, situación por la cual se disculpó el director del Patronato Cultur (encargado de los cines), Mauricio Díaz Montalvo, quien regaló palomitas a quienes se encontraban en la fila de espera.

