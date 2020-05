Lanzan SOS a Mauricio Vila; le escriben cartas porque no tienen internet

A través de un mecanismo que ya estaba olvidado en plena era digital: las cartas de papel, habitantes de las comunidades más apartadas del interior de Yucatán se dirigen al gobernador del estado Mauricio Vila Dosal para pedirle ayuda con víveres y despensas.

“No sé qué hacer para solventar los gastos"...

No tuve oportunidad de solicitar el apoyo que se dio en días pasados vía internet por falta de acceso a internet; me tomé la libertad de hacerlo por este medio" dijo Yesenia Ferranes Martínez desde la colonia Fernando Novelo de Valladolid, para solicitar apoyo al gobierno del estado, pues ante la contingencia por el Covid-19, miles de familias ya no cuentan con recursos para solventar los gastos de la cuarentena.

De la misma manera Juventina Cen Cajún de Espitia escribió al gobernador Mauricio Vila Dosal:"me dirijo a usted para decirle que los programas que implementó, no son suficientes, ya que no tengo trabajo y necesito mucho de su apoyo para quedarme en casa y no morirme de hambre", dijo.

En las misivas enviadas al gobernador Mauricio Vila Dosal...

para solicitarle atienda las peticiones de apoyo alimenticio para miles de familias de escasos recursos, que a casi dos meses que comenzó la contingencia por el coronavirus, aseguran que ya no tienen qué comer.

Otro afectado es Pablo Florencio Osorio Tun, quien solicita al gobierno atienda las necesidades de cientos de familias que no cuentan con recursos económicos para sobrellevar la cuarentena, pues han tenido que dejar de realizar sus principales actividades económicas por la contingencia del Covid-19.

“Cómo resolver este problema y sin trabajo nuestros esposos; y para colmo nos dicen que no salgamos de nuestras casas" agregó Ligia Maricruz Xul Che.

Las cartas escritas al gobernador Mauricio Vila Dosal, serán enviadas rápidamente para buscar que sean atendidas a pesar de saber que el ejecutivo prefiere estar en los medios digitales, que en contacto personal con el pueblo de Yucatán.