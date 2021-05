LadyChispitas lo vuelve hacer; pide pastel gratis para el 10 de mayo

De nueva cuenta una bautizada #LadyChispitas en redes sociales se volvió viral por pedir un pastel gratis el 10 de mayo.

Lo anterior lo dio a conocer Marina Aguilar, la mujer a la que le pidió la devolución y a quien ahora le pidió un pastel gratis para el 10 de mayo.

La mujer pidió un pastel para el 10 de mayo.

De acuerdo con las nuevas capturas subidas por Marina, la señora Sonia M. le envió un mensaje para decirle que la situación de las chispas se salió de control e incluso doña Sonia dijo tener muchos mensajes de odio.

Cabe mencionar que la situación por la que se volvió viral esta mujer dice que le provocó burlas en su trabajo, por lo que ofrece ‘la oportunidad de reparar el error’.

La mujer dijo que para reparar la situación ya no quería nada para sus nietos, sino que quería su ‘diez de mayo’.

‘Quiero darte la oportunidad de reparar el error, no me lo des para mis nietos, dámelo para mi, para mi diez de mayo. Te conviene porque así tu negocio no queda mal’.