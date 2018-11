"Lady Pib" llama cabezones y nacos a habitantes de Yucatán. 

Luego del polémico video donde “Lady Pib” critica el pib, platillo tradicional del Hanal Pixán, ha estado circulando en redes sociales de Mérida una publicación de Facebook donde, supuestamente, la misma mujer llama “cabezones y nacos” a los habitantes de Yucatán.

En la supuesta publicación, “Lady Pib” como es llamada en Mérida, le dice a sus familiares de Monterrey que la disculpen, pues “he tenidos problemas con los cabezones de Yucatán”, lo que la orilló a cambiar de número telefónico y a borrar su perfil de Facebook.

Es de recordar que la gente la criticó bastante, pues en su video afirmó que la “bola de masa asada por arriba” estaba cruda, y aunque se disculpó, todo parece indicar, según imágenes en redes sociales de Mérida, que “Lady Pib”, antes de cerrar su cuenta de Facebook, publicó un último y polémico mensaje.

“Hola familia de monterrey, disculpen ustedes pero he tenido problemas con los cabezones de yucatan, son unos nacos pesimistas, por el momento voy a cambiar de número y borraré mi Facebook, yo me pongo en contacto con ustedes más luego… Saludos y besos”, se lee en la publicación de Facebook de la supuesta ex cuenta de “Lady Pib”.