La yucateca Lupita Quintal es la mejor del mundo en el karate

La karateca Lupita Quintal obtuvo la medalla de oro en la Serie Mundial de Karate 2022 que se disputó durante septiembre en el país de Turquía. Luego de años de entrenamiento y esfuezo, la yucateca se coronó como la mejor del mundo en esta justa deportiva, lo cual usará como un ejemplo para inspirar a las nuevas generaciones a no rendirse en la lucha por sus sueños en este deporte.

¿Cómo inicia tu carrera deportiva?

Desde muy pequeña he sido fanática al deporte, incluso he practicado varios deportes como fútbol, handball, atletismo, durante varios años voleibol y finalmente me decidí por el karate gracias a mi hermano, porque él fue el primero que me inscribió cuando tenía 8 años.

¿Cómo fue ese inicio?

Yo me acuerdo que en mis primeros días el maestro me puso en combate con un niño, ese niño me dio un golpe en el estómago que me sacó el aire, me dolió y recuerdo haber dicho ‘yo no regreso aquí, a mi no me gustan los golpes y no quiero que me estén pegando’, dejé el Karate pero dos años más tarde me volvieron a invitar, regresé a entrenar y ya con una mentalidad diferente.

¿Qué papel ha jugado tu familia?

Desde muy pequeña me han enseñado que se requiere ser responsable en cualquier actividad, siempre me han apoyado en todo, son mi respaldo, pero por consecuencia de esto me hicieron elegir un deporte, porque aunque yo tratara de comprometerme también con el voleibol, pero se me comenzaron a cruzar las actividades y me orillaron a elegir el karate.

¿Qué influyó en elegir este deporte?

Primero que nada el hecho de que el voleibol es un deporte que se tiene que jugar en conjunto, que mucho del equipo depende de cómo actúen todos los elementos y si uno falla, pese a tu esfuerzo puedes caer, a diferencia del karate, que es un deporte individual en el que uno puede sobresalir por sus propios méritos y creo que ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida.

¿Cuándo te vuelves de alto rendimiento?

Llegué al Cenard después de una competencia nacional en la que representé a Yucatán, unas personas me hicieron la invitación y me fui a entrenar varios meses a la Ciudad de México. Fue difícil, me costó mucho trabajo, pero me ha dado grandes satisfacciones.

¿Cómo fue la competencia en Turquía?

Competir en este tipo de eventos es sumamente exigente, desde el hecho de que la mayoría de mis rivales me hicieron bastante difícil el camino hacia el oro con su buen nivel, tuve que triplicar esfuerzos para estar a la par con mis rivales, pero el resultado que se dio es lo que buscaba desde hace muchos años

¿Cómo te sentiste de salir victoriosa?

La verdad es que muy feliz, lo disfruté de principio a fin, con el apoyo de todos, le agradezco a mi sensei Claudia Barrera, con quien se hizo una estrategia para cada una de las seis peleas, fue una competencia bastante exigente en la cual no inicié con el pie derecho, pero poco a poco fui corrigiendo para conseguir el oro.

¿Qué viene para el futuro?

Siempre ha sido para mi una motivación inspirar a más gente, a las generaciones que están en el camino, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes niveles, pero ahora tengo que transmitir el mensaje de que no hay nada que con trabajo y disciplina no se pueda conseguir.

