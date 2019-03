La voz que conquista, Gina Osorno

¿De donde surge el gusto por la música?

Siempre he pensado que viene por herencia familiar; tanto del lado materno con mis tias Adriana y Leonor Rosel que cantaban y tocaban la guitarra, asi como del lado paterno en donde mi tio abuelo recién fallecido era licenciado en música coral el Maestro Jorge Medina, y su papá ( mi bis abuelo) quien era compositor y pianista.

Aunque igual siempre mis papás compartieron con nosotros el gusto por escuchar canciones de trova yucateca o boleros cubanos e ir a conciertos de artistas locales como Los Juglares, Maria Teresa o Angélica Balado. Creo que estar en contacto con todo eso me hizo amar la música desde muy pequeña.

¿Cuál artista es tu mayor inspiración y por qué?

Pues me gustan e inspiran muchos, desde pequeña creo que he recibido influencias musicales de diferentes lugares, ya mencione los de la familia, pero desde discos que compartían mis amigos conmigo cuando estábamos en secundaria donde había rock de los 90s, bandas con cantantes mujeres como Garbage, No doubt, Alanis Morisette, Ely Guerra, y luego pues me tope con la mujer que más me ha atrapado o sorprendido por su capacidad vocal de improvisación, dicción y versatilidad : ELLA FITZGERALD. Sin embargo también amo a Amy winehouse, Billie Holiday, Etta James, Michael Jackson , James Brown , Bob Marley.

¿Cómo surge Copypaste y Dreamers?

Copypaste fue el primero hace unos 7 años, buscábamos tener una banda divertida, fresca, groovera donde pudieramos tocar canciones de distintos géneros, entre ellos funk, rock, soul, reggae y pop. Actualmente la banda se conforma por Leslie Juarez , David Sánchez, Hugo Aguilar, Mizael Manrique y Victoria Ballote. The Dreamers nace un poco mas tarde en el 2015, queríamos un grupo para poder tocar jazz tradicional de los años 20´s y 30´s con Contrabajo, batrería de jazz y guitarra o teclado, temas de las divas famosas del jazz como Ella fitzgerald, billie holiday, Sarah vaughan, ellis Regina, entre otras. Actualmente participan Armando Martín, Hugo Aguilar, David Sánchez y Mizael Manrique y en ocasiones músicos invitados como Emanuel Mora, Alberto Palomo y José Ballote en el saxofón.

¿Por qué la elección de los géneros?

El Groove es algo que nos hace elegir la música que tocamos, no importa el género si la canción tiene buen Groove o buen swing es algo que nos hace elegir ciertos temas o artistas sobre otros. Más que el género buscamos que los temas que interpretemos tengan una buena energía, fuidez y mensaje.

PROYECTOS EN PUERTA

Este lunes 18 de marzo presentaremos DIVAS DEL JAZZ con mis amigas Vania Pallares, Malena Durán y Victoria Ballote en Cardenal Cantina en celebración de su aniversario.

El 20 de Marzo estaremos en Todo a Pulmón con el tributo a Amy Winehouse y la banda The Copypaste El 21 estare en la Peugeot montejo en el lanzamiento de una nueva camioneta con dueto Dreamers.

El 9 de Abril en el Peón Contreras en Noche Bohemia en beneficio de la fudacion Polo Angels

El 1 de Mayo estaré en la develación del óleo y concierto en homenaje al compositor Armando Rodríguez Sosa, en el museo de la canción yucateca.

El 2 de Mayo en el Centro Cultural Dante con el concierto “LEGENDARY DUETS” a lado de Rubén Arias El 10 de Mayo en plaza Galerías con The Dreamers para festejar a las mamás en su día.

Esas son algunas presentaciones importantes en puerta, todos los lunes a las 7:30 me presento en Cardenal Cantina y todos los viernes en Hennessys Irish Pub, y entre semana hacemos presentaciones esporádicas en distintos bares y restaurantes de la ciudad asi como presentaciones en bodas, fiestas y eventos sociales y coorporativos.

Estaré próximamente también trabajando en material original con diferentes artistas locales www.ginaosorno.com