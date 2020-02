La talentosa María San Felipe vive una etapa de total plenitud

Fue un enorme gusto poder finalmente recibir la visita de María San Felipe, esta hermosa y talentosa cantautora, que feliz nos confirma que en los próximos días Tania Libertad estrenará un tema que ella compuso en coautoría con Rafael Ornelas, con quien también mantiene una excelente relación profesional, de hecho una de las actuaciones que más atesoro ocurrió precisamente el año pasado en el teatro Metropólitan con Raúl Ornelas que la invitó a la presentación de su disco.

María San Felipe se siente muy agradecida del afecto y cariño que le manifiestan muchos de los principales colegas de la escena artística de Yucatán.

“Él tuvo la generosidad de prestarme el escenario para presentar mi canción “Libre” que es la que da nombre a mi disco, y fue muy emocionante, mágico, de esos momentos en los que estás como en otra dimensión, nunca me voy a olvidar de lo que yo recibí”.

María recordó que empezó a cantar cuando tenía 5 años, ya que según cuentan sus padres, le gustaba jugar grabandose mientras cantaba. “Mis papás, Fanny y Álvaro, nos ponían a mí y mis hermanos Joaquín, Álvaro y Juan Pablo muy buena música, pero mi hermano mayor, Joaquín, fue el que me explicaba que querían decir las metáforas de varias canciones. creo que ese fue un factor bien importante para desarrollar mi gusto por la música.

A María le gustaría compartir su conocimientos y experiencias a nuevas generaciones, algo que hasta ahora no ha tenido oportunidad de realizar.

María comenzó a componer desde niña, ya que desde los 9 años le pidió a su hermano Juan Pablo que le enseñara a tocar la guitarra, pero este la convenció que ella lo hiciera sola. “Todas mis canciones eran en círculo de sol porque era lo único que sabía tocar”, recordó divertida.

Ella atesora sus años de crecimiento en San Felipe, donde vivió hasta los 12 años antes de venir a radicar a Mérida, recordando las horas que pasaba tocando la guitarra y cantando en su malecón. “Uno de los regalos enormes que me ha dado la vida, tener la oportunidad de haber nacido y crecido en un lugar tan mágico, me ha permitido ver el mundo y la vida de otra manera, porque sí fue muy hermoso, era de verdad un paraíso, un lugar perfecto donde crecimos en absoluta libertad”.

El 2020 será un año lleno de actividad pues irá soltando los sietes nuevos temas y además estará trabajando en los arreglos para sus próximas presentaciones.

Agradeció a Angélica Balado ser la primera persona que creyó en su talento y que a los 16 años la hizo sentir una confianza grandísima en su trabajo. También agradece a Maricarmen Pérez, Pedro Carlos Herrera, Felipe de la Cruz y Jorge Buenfil, personajes que fueron claves en su desarrollo profesional.

María, quien ha grabado dos álbumes de estudio, está creando nuevas canciones, de hecho ya tiene siete nuevos temas grabados y producidos, los cuales irá lanzando de uno en uno, entre ellos están: “No me callas más”, “Amor es amor y ya”, “Chocolate con Pan”, “Sigue pa alante, sigue pa arriba” y “Pudiera Ser” que compuso junto a Raúl Ornelas.

María lamenta que desde hace muchos años que no recibe invitaciones de la Sedeculta para participar en festivales o algún tipo de presentaciones.

“Por cada canción que sale al público he compuesto 20 que no me parecen dignas de ver la luz. Yo escribo todos los días de mi vida”, asegura.

María San Felipe participará en el magno concierto “Cantautoras”, donde compartirá escenario con Angélica Balado, Gina Osorno y Aída Borges, en el Palacio de la Música, el martes 6 de marzo.

María finalizó demostrando su sencillez al afirmar: “Yo no me considero la mejor cantante, la mejor voz, tampoco la mejor cantautora, al contrario, todo el tiempo siento que me falta muchísimo por aprender, por prepararme, por mejorar, pero lo que sí es que yo donde me paro lo hago con todo mi amor, con todo el corazón, y con todo lo que tengo para dar”.

Ricardo D. Pat