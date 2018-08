La semilla originaria de Yucatán, mejor que transgénico

En el mundo la proliferación de semillas y productos transgénicos han generado incertidumbre entre consumidores y productores locales; por su parte, científicos e investigadores han recalcado que no existe algún estudio que digan si estos insumos son nocivos para la tierra o para la salud humana. Y en Yucatán, la problemática que se enfrentarían los cultivos originarios, es que los transgénicos podrían modificar las semillas que han sobrevivido durante siglos en la región.

Sobre esto Elia Ku Pech, investigadora del CICY señaló que: “Existe cierta controversia, precisamente por sí son benéficos o no, si traen un riesgo o no. Yo en lo particular considero que se deben de evaluar si realmente afectaría la presencia de estos en los cultivos; si es cierto que en el caso de los cultivos del maíz, debido a la polinización cruzada que presenta se modifica en cierta manera”.

Asimismo indicó que de darse un cultivo de transgénicos cercano a una población de semillas criolla, el polen de alguna manera va a llegar “ya sea por el viento o los insectos, eso nos puede afectar en la pureza de las semillas criollas y lo que queremos es conservarlas”.

Por otra parte, si se tuvieran los cuidados prudentes como el distanciamiento de kilómetros, de las plantaciones criollas y transgénicas “este efecto no llegaría afectar. Nuestra idea es rescatar y conservar nuestros materiales nativos, ya sea de maíz, de frijol o calabaza”.

De igual forma recalcó que la idea de estudiar a los transgénicos es “ir creciendo en estos temas para ver si tiene un efecto negativo o no, no debemos de juzgar, habría que evaluar”.

En cuanto al tema de los productores de la región, la investigadora del CICY explicó que su trabajo de maestría la realiza en la comisaría de Xoi, ubicado en Peto, con el cual busca que los milperos preserven y revaloren la manera tradicional de cultivar y así conservar el producto.

Eduardo Uc.