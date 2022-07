La peor variante de Covid-19 está por llegar a Yucatán

En tres o cuatro meses llegará a la península de Yucatán la nueva variante BA2.75 del covid-19, estimó la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González.

Ahora mismo la variante está afectando a países de Asia, Europa y África, donde se ha reportado un aumento del 30 por ciento de contagios y supone una sexta ola mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que esta nueva variante se detectó por primera vez en India. Se trata de un subtipo de la variante BA2 y es cinco veces más contagiosa que ómicron y hasta 17 veces más rápida que las otras cepas.

Mientras esa nueva variante continúa expandiéndose por los continentes, en la península ya se detectaron otras cepas del covid-19. Desde hace más de tres semanas, los servicios de salud han confirmado la presencia de BA2, BA2.1 y BA5, cepas que son tres veces más contagiosas que el virus original y sus variantes alfa, beta y gama.

El alza de contagios registrado desde junio corresponde a esas variantes, explicó González, a pesar de que la mayoría de la población ya fue vacunada contra la enfermedad.

El problema de las vacunas

Omicron B2.75 es hasta 17 veces más contagiosa

Cuando las farmacéuticas empezaron a crear las primeras vacunas contra covid-19 en 2020 utilizaron, por supuesto, el virus original. Luego las vacunas se fabricaron de forma masiva y se empezó a vacunar a toda la población mundial.

Sin embargo, el virus ha mutado varias veces y nuevas variantes y subvariantes han aparecido. Es entonces que surge el problema porque las vacunas originales no contemplaron la resistencia de las nuevas mutaciones y ya no garantizan la misma protección al organismo.

María Elena González dijo que ahora la inmunidad se puede ver limitada. Cuando se aplicaron las primeras y segundas dosis generaron una protección casi total y, en caso de contagio, el paciente sólo tenía síntomas muy leves o incluso era asintomático.

Pero con las nuevas variantes, algunos pacientes son incapaces de combatir los cuadros sintomatológicos y se sienten más enfermos. Esto le pasó a inicios de julio a la maestra de kínder Irene Sosa Hernández, cuando se contagió por segunda ocasión de covid-19, a pesar de tener las tres dosis aplicadas.

“Para el primer día sólo tenía molestia en la garganta y flujo nasal, pero conforme pasaron los días me dio fiebre, una tos molesta, a veces me causaba trabajo inhalar al respirar y también me provocó dolor de espalda”, recordó.

Los síntomas empeoraron y se sintió más enferma que cuando se contagió en enero. “Yo creo que ahora me tocó otra variante, porque los síntomas fueron más”.

