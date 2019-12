La película “Esto no es Berlín “ finalmente se estrena en Mérida

Un mundo frenético y agreste donde la juventud lucha por transgredirlo todo, desde los paradigmas artísticos hasta los roles sexuales, es lo que puede verse en Esto no es Berlín (2019), la nueva película del director mexicano Hari Sama en la que se retrata un lado poco conocido de la Ciudad de México: el del underground de los años ochenta. Un ambiente punk donde las drogas sintéticas corren a caudales y el SIDA es el principal verdugo de los jóvenes.

Ubicada en la Ciudad de México en 1986, la cinta cuenta la historia de Carlos (Xabiani Ponce de León) y Gera (José Antonio Toledano), dos estudiantes de preparatoria privada que se sumergen en esta escena casi clandestina, donde el punk es más que un género musical: es una actitud ante la vida. De esta forma, ambos comienzan la búsqueda de sus identidades en una atmósfera caótica en la que todo está permitido, lo cual pone a prueba su amistad en más de una ocasión.

Con una gran recepción internacional, la nueva cinta del realizador mexicano Hari Sama rescata del olvido una de las escenas musicales y culturales más intensas que hayan existido en la Ciudad de México.

Y es que mientras la mayoría de la sociedad mexicana recibía con alegría el Mundial de Futbol, un grupo de jóvenes quería mostrar su inconformidad con la autoridad a través de expresiones culturales que no fueron del todo entendidas en su tiempo: conciertos ilegales de post punk, instalaciones de arte contemporáneo, performances violentos y representaciones escénicas eróticas y provocadoras. Un entorno que, si bien ya era bastante popular en ciudades europeas como Berlín, en México no acababa por cristalizarse.

El director Hari Sama también tuvo una participación en el filme como el tío consejero del protagonista principal.

"A mi me tocó vivir eso en los ochenta. En ese momento coincidieron dos cosas: crecer en una familia parecida a la que se ve en la película, donde tuvimos un momento difícil creciendo y, por otro lado, haber coincidido con este grupo de artistas locos maravillosos en un momento histórico mexicano muy peculiar. Los ochenta en México sí fueron un momento muy particular donde coincidimos personas que estábamos buscando una manera de hacer arte, de hacer música, poesía, qué sé yo, todo esto en un México donde todo estaba prohibido. Tuvo que suceder todo eso en la más absoluta clandestinidad", dijo el realizador a La Verdad. "Comparado con lo ocurrido en España con la famosísima 'Movida Madrileña', que tuvo mucho espacio para suceder, nosotros no tuvimos tanto espacio", agregó.

Ampliamente aclamada durante su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2019, ha sido catalogada por Los Angeles Times como “Sangre, sexo y arte de los 80”.

Además de ser una radiografía social necesaria para entender los movimientos contraculturales del México de los ochenta, la película también es una reflexión sobre la soledad y sobre cómo ésta determina nuestras relaciones amorosas y sexuales.

Con una estética punk que transita entre la música de Joy Division y la reconstrucción visual de aquellos hoyos funky oscuros de la capital, Esto no es Berlín es una invitación a la ruptura. Nico, el punk más rebelde de la historia, tiene una premisa: "El arte que verdaderamente vale la pena es el que te provoca y te provoca náuseas".

Cuenta con la participación de Ximena Romo, Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano y Marina de Tavira, actriz mexicana recientemente nominada al Oscar por su papel en Roma.

"Me di cuenta de que como artista es importante estar buscando ese lugar de incomodidad, porque al final ahí es donde pasan cosas como ser humano", afirma Hari Sama. "La verdad es que, de alguna manera, esta película es una carta de amor a un grupo de gente que me acogió y me recibió de una manera que me significó muchísimo en aquel tiempo".

Esto no es Berlín tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine de Sundance 2019. Obtuvo, además, el Premio Cinépolis Distribución en Impulso Morelia 4, durante la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Ricardo D. Pat