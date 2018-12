La navidad ocasiona depresión en algunas personas, ¿es tú caso?

“La depresión es la principal causa de los suicidios, es un estado de tristeza y melancolía acompañado de sintomatología como ansiedad, desinterés ante las cosas que antes te agradaban, perdida o aumento de apetito, llanto ocasional, problemas de concentración, pensamientos de suicido, de miedo, dolores de cabeza, etc.”, afirmó el psicólogo Israel Gutiérrez Rendón.

En entrevista para La Verdad, el especialista explicó que la depresión incrementa en esta época decembrina porque las personas reviven sus momentos difíciles de años atrás como podría ser el fallecimiento de un ser querido o la desunión familiar.

Afirmó que la depresión podría originarse de una enfermedad patológica como los pacientes maniaco depresivo, un depresivo mayor o bipolar, o bien por algún suceso que estén viviendo.

“Algunos pacientes que están deprimidos hacen comentarios como que esta época del año no tiene sentido, que la familia no está unida y de alguna manera eso les afecta. Dicen para que me voy a comprar un arbolito, para qué voy a decorar mi casa, para qué voy a hacer tal cosa si al final de cuentas la unión familiar no existe”, apuntó.

Asimismo, refirió que las personas que están deprimidas generalmente no buscan opciones y se cierran a esa sensación lo que los lleva a los suicidios.

Cómo se puede evitar la depresión

“De ante mano es importante que las personas se propongan nuevas metas todos los días de corto plazo medio o largo plazo, tratar de tener un autoestima sana, actuar con inteligencia emocional, la cual hace que tengas una actitud diferente hacia los demás, hacer deporte, concentrarte en tu trabajo y en acciones que siempre sean productivas, tener alguna disciplina, algo que te guste hacer, lo cual te lleve a un estado de flujo, es decir, un estado de olvido de uno mismo ante una actividad que estas disfrutando”, comentó.

Agregó que el pensamiento suicida no es estar buscando la forma en la que se va a matar si no pensar en cómo sería el mundo si él o ella no estuvieran o qué pasaría si hiciera algo qué sabe que terminaría con su vida.

“Las personas que están por suicidarse no están pensando en de qué manera se van a quitar la vida, eso es falso, no es precisamente eso, el pensamiento suicida es pensar qué pasaría si yo me tomo este litro de ácido, que pasaría si yo estoy en un quinto piso y me caigo”, señaló. “Hay falsas alarmas, no todas las personas que dicen que se van a matar se quieren matar, algunos buscan llamar la atención en su mayoría, aunque la línea es muy delgada de los que lo dicen y lo hacen. Entonces antes de todo aunque las otras personas lo piensen como un chantaje es importante tomar seriedad a cualquier tipo de acción que tome la persona, estar en supervisión no dejarlo solo, si esto va a afectar en su empleo laboral, pues pedirle al psicólogo una carta de incapacidad o si tiene seguro social solicitar una incapacidad porque no están en el momento de tomar decisiones y es importante que el apoyo venga de la empresa o del lugar donde trabaja”, finalizó.

De igual manera, es importante que las personas que padezcan una depresión severa o ya hayan intentado suicidarse acudan al psiquiatra y tengan presente que necesitan del acompañamiento psicológico, van tomados de la mano porque el psiquiatra va a ayudar en los medicamentos pero la psicoterapia te ayudará a cambiar tu entorno.

Cindy Manzanilla