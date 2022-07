La metieron a un anexo de Mérida injustamente y le quitaron a su hija

Debido a que las autoridades estatales no están trabajando con respecto a los casos de violencia vicaria, Natyluz P.L., una madre afectada, denunció en Mérida que muchos menores están siendo violentados por el Estado.

Explicó que su padre le quitó a su hija desde que la niña tenía un año y ocho meses, al encerrarla injustamente en un anexo, acusándola de alcohólica y drogadicta. “Me hicieron las pruebas toxicológicas, las cuales salieron negativas”.

Desde hace 5 años una madre está luchando por recuperar a su hija.

Sin embargo, a cinco años de iniciar un proceso legal en la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha conseguido que su hija vuelva a su casa, tiempo en el que han manipulado a la niña con respecto al rol que ella tiene como su madre.

Explicó que un año después de que todo comenzó, acudió al Centro de Convivencia Familiar del Estado (Cecofay), donde su hija la saludó diciéndole “mamá”, pero en la siguiente visita la infante expresó que ella no era su mamá, sino una muchacha.

Lucha por la custodia de su hija

La denuncia de la madre víctima de violencia vicaria se realizó en Mérida.

Debido a este incidente. Natyluz recibió en Mérida una denuncia por abuso sexual en el Cecofay contra su hija, pero tras las pruebas realizadas a la menor, se demostró que no hubo tal delito. Aunque ha solicitado la custodia, tampoco se la han querido dar.

Será en septiembre próximo que su caso tendrá sentencia final, pero teme que la custodia no le sea entregada. “A todo esto es que la juez no me ha permitido convivir con mi hija”. Actualmente la niña vive en casa de una tía política, pese a no tener parentesco.

