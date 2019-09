La maestra Lourdes Luna está orgullosa de los logros de Créssida Danza

La maestra Lourdes Luna señaló que a Créssida Danza Contemporánea en Perú les fue muy bien. “Tuvimos dos presentaciones en el Festival Nueva Danza de Perú que se desarrolla desde hace treinta años, entonces hubo tres etapas del festival, las compañías internacionales, las compañías nacionales y locales, nosotros estuvimos en el apartado internacional y nos fue súper bien, llevamos la obra “La Primera Piedra” del coreógrafo español Roberto Oliván.

La maestra aseguró que se siente muy feliz, pese a que siempre está ocupada por estar siempre estar buscando, estar gestionando, luchando para conseguir mejores apoyos, pero finalmente las cosas llegan como en esta ocasión de nuestra gira a Nueva York y eso les da mucha satisfacción y las reconforta con todo lo hecho y les da ánimos para seguir trabajando.

La maestra Lourdes Luna trabaja incansablemente en el semillero de nuevos danzantes.

¿Cómo se siente con todo lo que viene?

Pues muy feliz, emocionada, un poco ansiosa por todo lo que se viene, pero sobre todo muy feliz y muy contenta con todo el trabajo realizado las colaboraciones que hemos logrado con Aldrin Ayuso en la cuestión del vestuario, con la colaboración con el músico Carlos Nicolau que es súper talentoso y que ha hecho música para películas y es un privilegio para nosotros contar con esta colaboración. .

¿Cuanto tiempo de trabajo han invertido en este proyecto?

El trabajo de investigación comenzó aproximadamente en el mes de febrero de este año, en cuanto supimos que el proyecto iba, teníamos muy claro que queríamos hacer una obra que hablara de la región, que hablara de Yucatán desde una visión contemporánea, entonces pues sí, desde febrero o marzo comenzamos a trabajar.

La maestra Lourdes Luna aconseja a los jóvenes que ven en la danza una vocación que hagan lo que realmente les apasiona pero sobre todo que tengan mucha disciplina y mucha entrega a la profesión.

¿Usted estuvo en Nueva York en el año 2002?

De hecho sí, este proyecto del 2002 también fue por una invitación de la maestra Claudia Norman, habíamos seguido estando en contacto, no nos veíamos, ella sabía de mí, yo sabía de ella y así, pero finalmente también tiene que ver con las buenas relaciones, con un trabajo de gestión importante desde nuestro lugar y obviamente del desarrollo que hemos tenido como artistas, yo creo que si nosotros no hubiéramos podido generar la trayectoria que hemos tenido ahora la invitación no se hubiera podido dar.

Ha sido un año intenso para Créssida Danza

Sí bueno, todos los años son intensos para Créssida, tenemos mucho trabajo, pero sí este año en particular ha sido muy intenso, estuvimos de gira por Perú en julio pasado, ahora viene esta gira a Nueva York, viene el Festival Yucatán Escénica, entonces si tenemos un montón de proyectos todavía de aquí a terminar el año.

La maestra Lourdes Luna posando con el diseñador Aldrin Ayuso y los integrantes de Créssida Danza.

¿Continúa trabajando con el semillero?

Claro, ese proyecto sigue desde hace tiempo, es uno de nuestros principales proyectos, crear y fomentar la danza hacia los jóvenes para que eventualmente ellos se puedan integrar a proyectos profesionales.

Ricardo D. Pat