La lucha por el campo en Yucatán tiene rostro de mujer

La actividad en el campo siempre se ha visualizado para los hombres, incluso muchas de las que participan en esta labor reciben un menor pago, aunque la jornada sea la misma que la de los hombres; Claudia Fabiola Cob Durán, presidenta del comisariado ejidal en Chocholá, es un ejemplo de que las mujeres han decido, no solo salir de sus casas para trabajar las parcelas, la ganadería o la apicultura, sino que luchan para proteger la tierra y la herencia de sus antepasados en Yucatán.

¿Por qué decides trabajar el campo?

Cuando mi papá fallece me deja como sucesora, sabía de la problemática de la venta de las tierras, el despojo, el engaño que se hace al campesino, a los que siempre se nos margina y se cree que como mayas no somos personas pensantes, creen que solo servimos para el campo, para la mano de obra dura.

Y al contrario, creo que ser ejidatario, ser campesino es hermoso, soy apicultora, ahora tengo 72 colmenas, cuando una persona trabaja el campo, sientes al campo parte de ti, no sientes que es un trabajo, llegar ahí te reconforta, te encuentras con contigo misma, nos descargamos de la mala energía, adquirimos algo nuevo, es algo que nos da vida el contacto con los animales y la naturaleza.

Si estaba consciente de los problemas a los que se enfrentaban los ejidatarios, mi papá me platicaba de las demandas que tenían, pero días antes de que fallezca mi padre, decide heredarme las tierras, y ahí empecé a adentrarme el problema.

¿Cómo decides ser presidenta ejidal?

Yo solo era una apicultora y no sabía de mis derechos como campesina, comienzo a adentrarme en los problemas, y cuando se acerca el proceso de elección del comisariado, los muchachos comenzamos a participar para dar soluciones a los problemas.

Luego de platicar con mi familia y una semana antes decido participa y las gano.

¿Cuántos ejidatarios son y por cuantos votos ganas?

Somos 565, ganamos por tres votos de diferencia, éramos tres postulantes y quedó 132, 129 y 126. Normalmente salían a votar 320 personas, pero en esta ocasión se superó y llegamos a 380 votantes.

Pero desde el momento que ganamos fuimos atacados, recibimos amenazas, a la mejor como mujer creen que no tenemos la capacidad, somos vulnerables, no resistimos los embates de esta guerra sucia, juegan mucho con la psicología, nos dicen que no servimos para nada, que solo para la casa, para el marido y que no somos capaces de tomar decisiones.

No es común que una mujer sea presidente ejidal, creo el momento de las mujeres es hoy, vemos más la participación, y con más razón debemos de demostrar las capacidades que tenemos, no es fácil.

En mi caso, llegue inexperta porque siempre mi vida fue familiar, pero entramos y empezaron las amenazas.

¿Quién te amenaza?

Los problemas que tenemos eran con Carlos Abraham Maffud, y la empresa Proser, que se hacen de prestanombres que buscan la explotación pétrea aquí en Chocholá, que uno de los dueños es Raúl Abraham Maffud, son hermanos, y cuando entramos al comisariado y nos no estamos en contra de las ventas de las tierras, pero a nosotros nunca nos dijeron para qué se querían esos terrenos.

A la gente que vendió se les hacía firmar en blanco, no tenían encabezados las actas, y hacían las actas a su conveniencia, por eso los ejidatarios desconocían muchas cosas, de cuántas hectáreas se vendían.

Nosotros comenzamos buscar la información, algunos empresarios se acercaron para pagarnos y retirar las demandas, pero al contrario seguíamos de pie, defendiendo lo que es nuestro, nuestro territorio, es parte de nosotros y como pueblo tenemos el derecho a una determinación, cómo gobernar nuestros usos y costumbres.

Cuando nos vamos resistiendo vemos que el banco de explotación pétrea no contaba con ningún contrato o un usufructo vigente para que continuaran trabajando, vamos a ver los terrenos, pero nos mandan antimotines y prácticamente nos secuestra, la SSP nos detiene, en mi caso, debí estar a cargo de una mujer y esto no sucedió, hubo intervención de teléfonos.

También aquí en las oficinas nos tiraban brujería, y nos amenazaban en la casa, a la familia, y hubo mucha intimidación del gobierno, porque querían que se retirarán las amenazas que existían desde 2012, pero nosotros decidimos enfrentarlos y defender nuestro territorio, nuestro patrimonio.

La Procuraduría Agraria es un aliado pero no de los ejidatarios, sino de los empresarios, de hecho en su momento, Manuel Ontiveros Sosa, era quien realmente controlaba a la Procuraduría y fue el que trajo a Chocholá a los compradores para que se hicieran de las tierras.

¿Cuándo pasó esto?

Los problemas empiezan en 2012 y yo entro el 2 de octubre de 2016, es un día simbólico para todos nosotros, porque es una fecha de cómo el gobierno represor actúa contra el pueblo.

¿Cuánta es la superficie que se está peleando?

Son 15 mil 400 hectáreas, de las cuales aproximadamente tenemos las actas de que pretende acaparar 3 mil hectáreas, de las cuales no de todas podemos demostrarlas.

¿Y ese dinero se reparte o en manos de quién queda?

Se quedó con el comisariato anterior, y ese fue el problema porque también la gente se empezó a cansar, porque si se vendieron muchas hectáreas y supuestamente era tanto el dinero, los ejidatarios no recibieron ni 30 mil pesos, cuando se pagaron millones, si sacamos la cuenta no se les ha pagado a los ejidatarios, pero nunca se les dio un comprobante, no les mostraron los contrato del sufragio o convenios, por eso no pueden demostrar cuánto se ya se les pagó.

También encontramos hojas en blanco, donde solo se les ponía el encabezado de contraprestación donde se les podía ‘yo fulanito de tal me comprometo a pagar la cantidad tal, en el momento que se requiera’, ósea se les hizo firmar en blanco y luego se les puso una leyenda como si fuera algo prestado que en cualquier momento que se le solicite lo van a tener que devolver.

Se les engaña a la gente, se abusa de la necesidad

¿En qué parte del proceso están?

El litigio sigue en el Tribunal Agrario; a raíz de que entro y no me quise ‘alinear’ y no quise ser parte de esa mafia que se dedica al despojo de la tierra, y me piden asamblea de remoción y la convoco, y ese día la gente respondió a mi favor, me logran ratificar.

El grupo contrario y la Procuraduría ven que no nos pueden sacar, nos vuelven a pedir la asamblea, la convocamos otra vez en diciembre, pero ya en febrero, hace un año, viene la Procuraduría Agraria y pegan una convocatoria para la asamblea; la ley dice que la Procuraduría si puede convocar si como comisaria no convoco en el tiempo de cinco días, pero nosotros si convocamos, pero la Procuraduría alega que no, que nuestra solicitud no coincidía, así que convocan y el 26 de febrero se lleva a cabo la asamblea, pero la Procuraduría se retira y nosotros continuamos, porque el reglamento interno dice que el Comisariado es la persona que debe llevar una asamblea, la Procuraduría es la figura que solo está como observadora. Nosotros continuamos con la asamblea, nos ratifican ese día.

La Procuraduría esta aliada con gente del pueblo para las ventas, con ellas hacen su asamblea, no llegan al quórum, conocen a otra, pero nosotros vamos a inscribir nuestra acta de ratificación, otra vez la Procuraduría hace otra asamblea de destitución, pero otros ya habían ratificado.

Con tantas irregularidades vemos como la autoridad que está para defendernos o para protegernos actúanos de forma parcial a favor de los empresarios.

¿Los empresarios tienen a sus aliados dentro del ejido?

Si, así es, porque Paulino May Moo y Arturo Gómez Romero son los que han estado desde hace 12 años en el comisariado, son los que se han dedicado a vender nuestras tierras, a engañar a la gente, a jugar con la necesidad, pero su gran error fue que se dividieron, comenzaron a pelar por el poder.

Ambos querían ser comisarios, ya no estaban dispuestos a ser secretario o tesorero y en las campañas para comisario se acusaban mutuamente y se hizo público todo el problema, y decían ‘cuando yo llegue voy a encerrar a Paulino’, y viceversa, pero cuando ven que pierden se unen nuevamente y deciden pedir mi remoción, porque ellos ya habían hecho muchos contratos con los empresarios y la Procuraduría era el principal gestor de las ventas.

Nuestros juicios que comenzaron en 2012, pero sucede el problema de incidente de personalidad, porque yo soy la comisaría, pero la Procuraduría realiza la asamblea y supuestamente tiene otro comisario, entonces el Tribunal Agrario no puede seguir con los juicios, los suspende hasta que no se solucione el problema del comisariado.

Cuando vemos que la acta de asamblea del grupo contrario se inscribe y la de nosotros no, metemos un amparo en el Juzgado de Distrito y en el Tribunal Agrario.

Los juicios en el Juzgado de Distrito los ganamos los amparos, que nos protegen como comisariado, que dicen que mientras dure el proceso del juicio del incidente de personalidad, el único comisariado que se iba a reconocer era el de nosotros, pero sabemos que los procesos son así, ellos meten su recurso de revisión y en octubre del año pasado, sale una sentencia, metemos recurso de revisión y esta semana que pasó emite el Juzgado de distrito, donde revoca la sentencia del Tribunal Agrario con lo que vuelven a desconocer a esas personas y nos dan derecho de volver a empezar ante el Registro Agrario las demandas.

¿Te vuelven a reconocer?

Si nos vuelven a reconocer y además nos dan el derecho de poner nuestras demandas contra el Registro Agrario Nacional que no quiso inscribir nuestras actas, que en su justificación era de que no metimos nuestras actas, cuando tenemos una acuse de que si las recibieron, eso ya se está ampliando ahora y en eso se está trabajando con los abogados.

¿Todo esto lo vives por la defensa del territorio?

Así es, por la defensa del territorio, de nuestra identidad como pueblo maya, que ellos buscan exterminarnos, acabar con nuestra memoria y negarle la oportunidad a nuestros hijos de conocer la selva, nuestros cenotes, por lo que ahora somos reconocidos mundialmente y somos muy ricos, porque tenemos recursos naturales, tenemos el agua.

Lo que buscan los empresarios es venir a explotar lo que nosotros tenemos y ahí está la invitación a la Península al país de que valoremos todo lo que tenemos.

¿Es un problema que se replica en toda la península?

Ahora hay 19 megaproyectos, los paneles solares, la energía eólica y todo lo que se quiere hacer en Muna, y muchas hectáreas se van a devastar, y nosotros tenemos muchas especies nativas endémicas. Estamos peleando contra el poder, pero como pueblo tenemos que organizarnos y defendernos.

¿Todas las comunidades que están en esta situación no han tenido la idea de agruparse y hacer un frente común?

Si, estamos en eso, somos alrededor de 20 ejidos que nos estamos uniendo, porque realmente sino nos defendemos, sino no nos organizamos nos van a acabar, nos vas a exterminar; venimos de la cultura maya, como nos levantamos en la guerra de castas y nos resistimos a desaparecer, estamos más vivos.

¿Para qué quieren esos terrenos los empresarios?

Según leí en la prensa se quiere restablecer la industria, se piensan poner fabrica, por eso se compran las vías de acceso que son las principales de la carretera federal y tenemos como a 200 metros las vía férreas, prácticamente va a ser como un corredor, que nos va a cerrar el paso. Todos los que están en esa área se van a ver obligados a vender, es una estrategia, por eso se mal informa, se abusa de la necesidad de los viejitos, se les hace creer que ellos ya no pueden hacer nada, que para qué la quieren, porque sus hijos y sus nietos se van a ir a la ciudad a trabajar.

¿Cómo te has preparado para todo esto?

He tomado talleres, leemos mucho, tanto la ley agraria, desde que decidí entrar a esto sabía que tenia que prepararme, porque no es fácil, la ley tiene muchas lagunas, es muy compleja y todo para esto es para defender nuestra tierra.

¿Eres la única mujer en esto?

Si soy la única mujer, cuándo empecé incluso solo como apicultura me preguntaban ¿eres pantalla o eres de verdad? y les respondo, ‘ve mis manos están duras’ y como lo han visto, lo han vivido, lo creen y me dicen, ‘mis respetos para tu esposo, porque no cualquier hombre da permiso a la mujer para que salga’, sobre todo cuando estoy rodeada de hombres; aquí en Chocholá solo somos el 5 por ciento del padrón, y la mayoría no participa.

Pero ahora la ley exige que haya un 50 por ciento en las planillas y la verdad tengo el apoyo de mis compañeros, me respaldan, son ellos los que me motivan, porque el trabajo no se hace solo, todos nos necesitamos.