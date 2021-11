La lucha de las trabajadores del hogar por obtener derechos laborales

En entrevista para La Verdad Noticias, Norma Palacios, del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, reconoció que las empleadas del hogar no pueden hablar de derechos laborales con sus empleadores, motivo por el cual se debe dignificar este empleo para que haya acceso a mejores condiciones de trabajo en el gremio.

¿Cuál es el panorama de la trabajadora del hogar a nivel nacional?

El grado de desempleo de muchas de nuestras compañeras a nivel nacional es muy grande. Al ser un sector de mujeres mayormente, hay muchas afectaciones por el hecho de que se hayan quedado sin trabajo, como la falta de vivienda, el acceso a la salud y esto va de la falta de conocimiento de nuestros derechos de trabajo.

¿Qué pasa si una trabajadora del hogar se queda sin empleo?

Norma Palacios habló con La Verdad Noticias sobre el panorama que viven las trabajadoras del hogar.

Muchas de ellas no van a tener para su alimentación, para su vivienda, costear servicios de salud, lo básico para su familia. El hecho de que sean jefas de familia, muchas de ellas se dejan para el último, no tienen esa mirada de que deben cuidarse a ellas mismas, porque saben que deben estar trabajando para sus familias.

¿Las empleadas del hogar pueden hablar de derechos laborales?

Hablar de derechos laborales en México, cuesta mucho trabajo y empezando porque nuestro trabajo no se reconoce. Como sindicato, lo que hacemos es que organizamos a las compañeras, para que puedan entablar diálogos con sus empleadores para no sólo acceder a ese reconocimiento, sino impulsar ese reconocimiento.

¿Es complicado un diálogo entre empleadores y trabajadoras?

Activistas de Yucatán y otras partes del México luchan porque las trabajadoras del hogar tengan derechos laborales.

Lo que hemos detectado, es que las compañeras no reconocen la actividad que hacen como un trabajo y eso es lo que hace el sindicato, la dignificación de nuestro trabajo, para entablar ese diálogo con los empleadores. La precariedad laboral y el hecho de no tener seguro su trabajo, las lleva a no querer dialogar porque saben que pueden perder su empleo si solicitan un derecho, cuando ni siquiera es una exigencia.

¿Qué es lo que vive una trabajadora del hogar en México?

Está la violencia psicológica, sexual, económica, la discriminación. Es importante resaltar cómo a veces entre mujeres (por las empleadoras), no existe el reconocimiento a nuestro trabajo y esto suma tener al sector en la situación en la que nos encontramos. No hay un estado de la República Mexicana que tenga situaciones diferentes, aunque hay casos donde se podría hablar de explotación laboral, trabajo infantil y cómo es complicado hablar con los empleadores sobre sus derechos.

¿En dónde hay trabajadoras del hogar menores de edad?

En Chiapas, Oaxaca y en Puebla hemos encontrado a compañeras que empiezan a trabajar desde muy chicas, precisamente por estas situaciones de que tienen que salir de sus casas por esta situación de pobreza en las que viven. En Yucatán no hemos tenido la oportunidad de detectar a trabajadoras del hogar menores de edad.

