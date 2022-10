La lucha de la comunidad LGBT ahora es contra la discriminación

En Yucatán el matrimonio igualitario implicó una larga lucha social y legal, que culminó en su aprobación el año pasado. Sin embargo, la discriminación permea todavía en las dependencias y algunos sectores de la sociedad, por lo que hay trabajo que hacer para acabar con ella, platicó en entrevista con La Verdad Noticias Alex Orué, integrante del Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán (CPTFY).

Alex Orué

¿Qué es el CPTFY?

Somos un colectivo que se comenzó a integrar en 2018 debido a los pendientes y la falta de compromisos por parte de las candidaturas que llegaron a algún puesto del congreso o a nivel gobierno, porque sí hay estrategias, grupos y organizaciones LGBT, pero cada quién estaba haciendo lo suyo con sus actividades específicas.

¿Crearon su propia agenda?

Exacto, en lugar de ser un grupo de personas que alzara la voz y empujara para que estos organismos ya existentes atendieran nuestras demandas, decidimos articularnos entre puras amistades para hacer este frente de organización.

¿De dónde surge el nombre?

La palabra “familia” siempre ha sido usada en nuestra contra, la utilizamos como una manera de apropiarnos de ella, porque hay muchos tipos de familias y eso también nos incluye a la población LGBT.

¿Sus objetivos principales?

Lo principal fue acabar con la desinformación sobre lo que estaba pasando en el Congreso del Estado y sobre si podía pasar o no la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en Yucatán, decidimos armar un grupo en Facebook para crear una comunidad, donde jalamos a toda la gente aliada, parientes, amistades y colegas, para que les podamos informar lo que está pasando en tiempo real con los diputados.

¿Se rechazó dos veces la iniciativa?

Las cosas pasaron tan rápido, nos agarraron en curva con la votación secreta, pero como teníamos abogados, ideamos el Plan B, nos amparamos por la forma en la que votaron los diputados y los obligamos por la vía legal a votar nuevamente esa iniciativa.

¿No esperaban la respuesta de la comunidad?

Desde el Congreso no querían que se aprobara y creo que subestimaron lo que podía pasar, que estuviéramos al pie del cañón, pensaron que nos íbamos a cansar, que no los íbamos a demandar, creo que no se esperaron el resultado.

¿Qué significa para el CPTFY la aprobación del matrimonio igualitario?

Para nosotros significó una validación de los esfuerzos, de los costos, de sabernos que estábamos vigilados por gente del gobierno, de los costos económicos y emocionales de llevar litigios y las frustraciones en el trayecto porque quienes se han ido a juicios saben que la cosa no es fácil y menos cuando demandas al Congreso.

¿Has notado cambios en la comunidad desde la aprobación?

Definitivamente, sólo porque se nos atravesó la pandemia, porque en 2019 tuvimos la marcha del orgullo LGBT más grande que yo he visto en Mérida y que además una de las cosas que me sorprendió, donde vi el eco de lo que estábamos haciendo.

También te puede interesar: Aprueban el matrimonio igualitario en Yucatán

¿Cómo ves a las juventudes?

Los jóvenes de Yucatán ya traen otro chip, veo que se están organizando a edades mucho más tempranas, en sus propias escuelas, en colectivos fuera de ellas, están haciendo comunidad porque lo están haciendo visibles, están saliendo del closet a edades más tempranas, porque nos conocemos desde siempre, pero a veces no tenemos el apoyo para ser quienes somos.

¿Qué sigue para el CPTFY?

Al menos desde el Colectivo nos vamos a enfocar mucho en la prevención de la discriminación, porque el que estén las cosas en papel no implica que no exista discriminación a la hora de acceder a algún trámite, servicio o derecho.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram