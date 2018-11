La libertad y el éxito no son fortuitos

¿El camino hacia el triunfo ha sido complicado?

Por supuesto, más por ser mujer. Vivimos en una sociedad en donde aún prevalece el machismo y eso implica más esfuerzo y tenacidad, pero al mismo tiempo, resultados más satisfactorios.

¿Cuáles han sido los momentos determinantes en tu carrera?

Trabaje muchos años en un banco y llegó el momento en que ya no había posibilidad de escalar… por ser la única mujer. Eso me cimbró y decidí ser independiente, así que me enfoqué en el negocio familiar. Asumí el compromiso y hoy generamos empleos para 11 familias.

¿Qué consejo darías a las jóvenes que aspiran al éxito económico y la libertad?

No tener miedo, luchar por hacer realidad sus sueños porque todo es posible, pero nada es casual porque no se trata de tener suerte, eso no existe. Lo que sí es real es la capacitación, el estudio. Es más fácil lograr las metas si se tienen conocimientos y se conoce el negocio que estás emprendiendo. La improvisación no siempre da resultados, menos en esta época.

¿En materia de medio ambiente crees que haga falta más conciencia?

Claro. Tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos. De nosotros depende el futuro que les heredemos, debemos fortalecer los valores sociales, generar buenos ciudadanos y cada quien puede aportar algo, con ejemplos sencillos pero palpables.

¿Cómo mantenerse en el liderato de un mercado altamente competitivo?

Con servicio personalizado, poniéndote en los zapatos del cliente; ofreciendo lo mejor de tus productos con precios justos, dando prioridad a la calidad. Cuando compramos algo queremos que su precio valga realmente y eso precisamente lo que buscamos.