La función entre mente, cuerpo y espíritu

Con la llegada de un nuevo año, las personas buscan renovarse en el hogar y el alma, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?

Todas las personas somos seres de luz, tenemos energía, el ser integral está conformado por mente cuerpo y alma, los cuales debemos llevarlos a una integración para encender nuestra luz e incrementar nuestra fuerza para elevar los niveles de salud, de bienestar y alcanzar nuestras metas, por eso debemos trabajar con la mente, la energía y el cuerpo para fusionarlos y hacerlos uno mismo, es decir, conectarnos con nuestro ser interior.

¿Qué son las terapias de luz?

Por lo general, la mente, el cuerpo y alma están separados pero cuando tú entras a un campo energético todo se vuelve integral y el ser físico se vuelve más fuerte porque toda la energía se centra y te conviertes en uno, nosotros como seres humamos necesitamos sanar el alma y cargarnos de energía positiva.

Yo les llamo terapia de luz porque a veces las personas están en una caverna con los problemas, la rutina, el ritmo de vida acelerado y con estas sesiones espirituales las personas se encuentran y se dan cuenta del potencial que tienen, limpian su alma y encienden una luz interior.

¿Qué es la espiritualidad?

La espiritualidad llega a una condición de aprendizaje de comunidad, es un desarrollo muy padre e interesante cuando se trabaja con ese tipo de situación. Mucha gente llega a las terapias con pensamientos negativos pero a través de técnicas que van desde el uso del péndulo, varilla de anestesia, Tarot, por mencionar algunos, cambiamos su ser interior.

Mucha gente tiene problemas espirituales y dice me duele el alma y no logran exteriorizar todo eso. A veces hay enfermedades que pueden sanarse desde el alma, yo no curo a nadie, la gente se cura por medio de la creación, de Dios, de la energía porque todo está relacionado.

¿Cómo es una terapia de luz y qué implica?

En una sesión de la terapia reconocemos los puntos que la persona necesita trabajar, se hace una interpretación de la persona y el lugar donde esta y después armonizamos su hogar, es importante tener en casa lugares para cargarse de energía, cortar la negatividad y desechar las densidades obscuras.

Los chinos aplican el Feng Shui en su lugar y en sus negocios y protegen y repelen la mala vibra y crean un flujo energético y nosotros no estamos acostumbrados a eso y existe el bien y el mal.

¿Cuáles son las recomendaciones para las personas en esta temporada de fin de año?

Existen muchos rituales con la llegada del año nuevo pero estos tienen que estar ligados con la persona, las personas tienen que tener certificación.

Ahora te venden muchas cosas pero a veces en lugar de ayudarte te pueden perjudicar, la oscuridad es inmediata, es más rápida y ha habido muchos casos de esos y no debemos caer en charlatanes.

Cindy Manzanilla