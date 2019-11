La filosofía de Lupita Quintal, la gran campeona yucateca

Lupita Quintal, ganadora del Premio Estatal del Deporte y del Premio al Mérito Deportivo Yucateco 2019, apenas en el mes de septiembre se ubicó en el quinto sitio de la categoría de más de 68 kilogramos en el Torneo de la Serie A de Karate 1, de la Federación Mundial de la disciplina (WKF, por sus siglas en inglés), evento que otorga puntos en el ranking olímpico rumbo a Tokio 2020, que se realizó en Santiago de Chile.

Lupita Quintal es Pentacampeona de Olimpiada Nacional, Tricampeona en Universidad Nacional y Tetracampeona Centroamericana.

Lupita, quien forma parte del Top Ten de la división, sigue inmersa en intensa actividad nacional e internacional, pues participó en el Abierto Mexicano, organizado por la federación de Karate que tuvo verificativo en Monterrey, Nuevo León y después estará en la Premier League en Madrid que se realizará a finales del mes de noviembre.

Lupita se coronó Campeona Panamericana en Toronto en el 2015, Campeona y multimedallista en el USA Open y logró el Bronce en el Mundial de Shit-ry en Japón 2013.

El proceso hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 donde el karate hará su debut, iniciará en París con el preolímpico, evento al que solo asistirá un representante de México por categoría, calificando los tres primeros lugares más el sembrado número cuatro en el ranking mundial y dos más que defina la Federación Mundial.

Lupita ganó el Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y también ganó Oro en el Centroamericano de Puebla 2016.

La calidad humana y deportiva de Lupita Quintal revierte tal importancia en la actualidad que en La Verdad consideramos que vale mucho la pena compartir con las nuevas generaciones la filosofía de esta guerrera yucateca, así que de su propia voz sabremos lo que ella piensa sobre aspectos sumamente interesantes.

Lupita es Dos veces campeona del nacional de la Federación Mexicana de Karate.

Hay muchas ocasiones en las que te pierdes de momentos importantes pero también ganas frutos importantes.

Es muy padre, sí es muy padre obviamente a mi me encanta hacer lo que hago.

No te puedes detener tanto en lamentarte por algo porque casi siempre ya viene otro evento y ese otro evento también es importante.

Soy muy afortunada por las oportunidades que se me han dado.

La yucateca además es 2 Medallas de plata y bronce en la Copa Norteamericana Campeona en el Open de Las Vegas 2011.

Realmente pues todo mundo ve los resultados, todo mundo ve las medallas pero no sabe que hay detrás de cada resultado, no saben que hay años de dedicación, de mucho esfuerzo.

Cada día trato de esforzarme más porque sé que la competencia cada vez es mayor, no solo a nivel internacional, a nivel nacional, hay gente que viene de abajo hablando de edad, que viene con muchas capacidades.

Si quieres lograr algo que los demás no han logrado, tienes que hacer cosas que los demás no están dispuestos a hacer y la verdad esa es una realidad, no todo mundo está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, tienes que pasar obviamente por muchos fracasos para aprender.

El secreto radica en estar en paz y no dejar de creer en la capacidad que tienes y lo que haz hecho, porque nadie más que uno mismo sabe lo que hace para lograr resultados.

Lupita Quintal es seleccionada nacional.

Las mujeres hemos demostrado que no somos el sexo débil, como hay gente por ahí que afirma eu eso somos, y lo hemos demostrado hablando desde el karate y del deporte mexicano en general que las mujeres han dado grandes resultados.

El hecho de pensar en grandes objetivos, también involucra hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios.

Para los papás la verdad yo creo que la mejor inversión que pueden hacer por su hijo es el deporte y yo creo que esa no es una enseñanza no de una competencia, no de una medalla, sino una enseñanza de vida.

Ha sido mucho más lo que me ha dado el karate, lo que me ha enseñado.

A quienes empiezan con esta disciplina las generaciones que vienen abajo el mejor consejo que les puedo dar es que nunca pierdan el deseo de superación, el entender que los únicos límites nos los ponemos nosotros y nadie más.

Ricardo D. Pat