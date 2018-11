La depresión lo orilló a quitarse la vida en Yucatán; Tan solo tenía 24 años

Conversación del ahora occiso con su novia

Una pelea amorosa, le causó una profunda depresión a un joven de 24 años, al grado de quitarse la vida.

El ahora occiso, fue identificado como Julio César P.R, quien se ahorcó en el interior de su domicilio después de pelear con su novia. Le reclamó por tener un amante, posteriormente, publicó en Facebook una foto de la cuerda con la que se quitaría la vida momentos después, en el pie de foto escribió: "ya es la hora, adiós".

Su novia no le creyó, e incluso le escribió un mensaje diciéndole que no estuviera con tonterías, mientras que los amigos de Julio César, de broma le comentaron que si seguía vivo, a lo que el joven no contestó.

Al domicilio ubicado a un lado del "Bar del manotas" en la calle 48 entre 73 y 75, colonia Plan de Ayala, llegaron servicios de emergencias en cuanto se recibió la llamada que alertaba el macabro descubrimiento del cuerpo de Julio César, originario de Dzoyolá.

El cuerpo fue encontrado al rededor de las 10 de la mañana.

Una ambulancia de la Cruz Roja, llegó al lugar solo para confirmar el deceso, pues el joven ya no tenía signos vitales.

Familiares de Julio César, culparon a la novia del joven, quien se encontraba en la puerta del domicilio en donde vivía el occiso, estaba llorando.

"Estás llorando, tú sabes porqué lo hizo".