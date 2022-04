La danza como eje de una publicación bibliográfica

En entrevista con La Verdad Noticias, la primera bailarina Sonia Castañeda Figueiras, platicó acerca de su nuevo libro “Hacia una escuela mexicana de ballet”, el cual aborda aspectos relevantes de su vida personal y artística, así como sus técnicas teórico prácticas sobre conciencia corporal.

Primera bailarina Sonia Castañeda Figueiras

¿Qué significa el baile para usted?

Yo siento una gran satisfacción por haber nacido bailarina, estoy muy contenta y agradecida, sobre todo porque es una oportunidad para transmitir conocimiento, que es lo que a mí me importa dejar.

¿Podría decirse que este libro es su legado para la danza?

Así es, porque siento que he caminado mucho en mi vida y que no hay fin, que necesito seguir dando porque si no, me muero. A mis 90 años, acabo de descubrir que ya hicimos el camino.

¿Cómo surge la publicación?

Tengo más de setenta años de experiencia en la danza y desde hace 20 años enseño en Yucatán un método que sirve para que las y los danzantes no se lesionen, este ha sido de gran ayuda durante mi carrera, por lo que decidí concretar la obra literaria en beneficio de la comunidad.

¿Cuál es el contenido del libro?

El libro consta de 175 páginas y se divide en dos partes: “Mi vida en la danza” y “Método para una escuela mexicana de danza clásica”.

¿Qué puede comentarnos acerca de estos capítulos?

El primer segmento refiere cómo fui pionera en la formación de grupos, como los Ballets de Cámara y Clásico de México, el Taller de Danza Espacios y Génesis, así como sus giras por Moscú, Praga, Pekín, Nueva York y La Habana.

El segundo capítulo cuenta el fortalecimiento de las capacidades y aptitudes corporales en la práctica de la disciplina, propuestas para mejorar la técnica y cuidados para la rodilla, postura, acción muscular, pelvis, columna vertebral, cintura escapular, brazos, mano, sensibilidad y órganos de los sentidos.

¿Cuál es su recomendación hacia los bailarines?

Lo más recomendable es buscar buenos maestros, pues siempre se debe perseguir lo mejor para uno mismo.

¿Qué le han comentado sus alumnos sobre su enseñanza?

De manera modesta tengo que comentar que me han mencionado como una inspiración para la mujer mexicana, que mis enseñanzas son sabiduría, ejemplo de vida, disciplina, pasión y entrega.

¿Alguna actividad próxima donde podamos ver su método?

El próximo viernes 29 de abril, de 9:30 a 11:30 horas, impartiré una clase abierta de conciencia del cuerpo y ballet en el teatro “José Peón Contreras”, dirigida a estudiantes y danzantes, contemporáneos y clásicos. El cupo para participar está lleno, pero el público en general podrá acudir y no necesita registro previo.

