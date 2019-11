La comunidad artística celebra que la Medalla Yucatán 2019 sea para Paco Marin

Esta condecoración que reconoce a mujeres y hombres que, con sus aportaciones artísticas, culturales o económicas, dan a la entidad prestigio, fortalecimiento y progreso, será entregada el miércoles 20 de noviembre a las 20:00 horas, en ceremonia que tendrá verificativo en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno, a cargo de la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.

Francisco Alberto Marín Manzanero nació en Mérida el 19 de enero de 1949. Debutó con Las astucias de Scapin de Molière, en Ciudad de México, recibiendo elogios del poeta Carlos Pellicer. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue discípulo de Enrique Ruelas, Ida Rodríguez Pamprolini, Miguel Sabido y Carlos Solórzano.

El jefe del Centro de Investigaciones Escénicas (Ciney) de la Escuela Superior de Artes (ESAY), Enrique Martín Briceño, destacó que se escogió a Paco Marín porque su labor honra a nuestro estado y contribuye a su mejoramiento.

Con la compañía Teatro Helénico participó las puestas El condenado por desconfiado, Clámides y Frisos, La alondra, Los viaductos de Seine et Oise y El orate. Otros montajes en los que intervino fueron El último ángel y Recital de estío.

En televisión, incursionó en la serie cultural Mini Teatros, actuando textos clásicos de Shakespeare, Cervantes y otros grandes autores; allí, alterna con Blanca Sánchez y Carlos Ancira. En las telenovelas, participó en El amor tiene cara de mujer y El ángel blanco, al lado de la inmortal Carmen Montejo.

En Mérida, adaptó El cuarto mago de Henry van Dyke e impartió cátedras de actuación, así como talleres. En 1978 se inició en la dirección con Mínimo quiere saber, Yerma, Madre Juana, La ejecución, Orinoco, El perro del hortelano, Venus y Adonis, entre otras. Su ópera prima como autor fue Mesa de pista, le sigue Coctel de celos, amor y teatro.

En este 2019 se le ha rendido homenaje por sus 50 años de trayectoria y por ello su montaje de Salomé, de Óscar Wilde, levantó el telón del Festival “Wilberto Cantón” 2019. En la actualidad, trabaja en Tres sombreros de copa de Miguel Mihura, La piedra oscura de Alberto Conejero y Antonieta sin sombrero, de su autoría y como homenaje a Antonieta Rivas Mercado.

Paco Marin ha sido durante muchos años una pieza fundamental en el ámbito teatral del territorio.

Recientemente, durante el Festival de Teatro Wilberto Cantón en su edición 2019, Paco Marin señaló la falta de respeto de alfgunos asistente durante la presentación de la obra Salomé, que abrió el telón de dicho festival. El dramaturgo exhortó al público a respetar el trabajo de los actores. “Quisiéramos que nos hiciéramos conscientes, que no puede ser que la gente entre y salga del teatro porque es gratuito el evento, abra las puertas y no les importe que los demás que sí se quedan, la gente que está, se distraiga constantemente; yo creo que habría de hacer un poco de conciencia entre la gente, entre nuestros hijos, nuestros amigos y entre todos aquellos que de alguna manera podamos disentir en nuestra opinión; y decirles que el teatro no es como el cine, en el teatro los actores están aquí, están respirando y están sintiendo y están viendo que están usando los teléfonos, ¡que están sonando los teléfonos! Están viendo que la gente va entrando y sale”, comentó.

