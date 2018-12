La apuñalo 44 veces hasta que murió desangrada en un taller mecánico de Mérida

Cuarenta y cuatro puñaladas le quitaron la vida a la joven que fue asesinada el pasado domingo, a manos de un hombre chiapaneco en un taller mecánico al poniente de Mérida.

El hombre de 21 años de edad, asesinó brutalmente a la mujer tras hacerla sufrir despiadadamente, la occisa presentó cinco heridas en el cráneo, cinco en el cuello, tres en el tórax anterior, 18 en el tórax posterior, una en el abdomen, 10 en los brazos y dos en las piernas.

En total 44 cuchilladas recibió la joven madre asesinada, sin embargo, el sufrimiento no terminó ahí debido a que no murió de manera inmediata, si no que perdió la vida minutos después desangrada.

La mujer oriunda de Tekax, municipio de Yucatán dejó huérfanos a dos niños, un bebé de seis meses y una niña de cuatro años de edad, quienes quedarían bajo la custodia de sus familiares más cercanos, pues su difunta madre y su papá eran separados.

Entre semana la joven asesinada trabajaba como empleada doméstica en una residencia del Yucatán Country Club y los fines de semana laboraba como mesera en un bar de la colonia Bojórquez, al poniente de Mérida.

Según información extraoficial la mujer conoció a su asesino en el bar hace aproximadamente 15 días y movida por la necesidad económica acepto la oferta que le hombre le hizo de pagarle 700 pesos por acompañarlo y divertirse juntos en el taller mecánico donde posteriormente la mató.

El chiapaneco A.C.G., de 21 años, detenido el miércoles en Cancún y presentado ante una juez que le impuso la prisión preventiva hasta que se defina su situación jurídica, en próxima audiencia.

Detienen a presunto feminicida en Cancún

A.C.G., llevaba dos meses viviendo en el taller mecánico, pues también laboraba como velador.

Fue el dueño del establecimiento quien descubrió la terrorífica escena llena de sangre y el cuerpo de la mujer sin vida.