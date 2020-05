La ampliación de la Ley Seca en Yucatán divide opiniones

La confirmación de la ampliación de la Ley Seca en Yucatán ha generado una confrontación en las redes sociales entre las personas que aplauden la decisión tomada por el gobierno estatal y quienes aseguran que esto solo fomenta el aumento de la venta clandestina.

La controversial “Ley Seca” decretada por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, inició el 9 de abril de 2020 con vigencia hasta el último día del mismo mes, pero fue ampliada hasta el 15 de mayo y ahora hasta el 1 de junio.

La ampliación de la Ley Seca en Yucatán divide opiniones en los principales grupos de Facebook de Mérida.

Como informó oportunamente La Verdad Noticias, decenas de usuarios de redes sociales de Yucatán estuvieron compartiendo información acerca de la finalización de la Ley Seca en la entidad, celebrando que ya se podría adquirir bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza.

Pero el gusto se fue al traste cuando el jueves por la noche se confirmó que la Ley Seca se extendería hasta el lunes 1 de junio con el objetivo de evitar la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y el abuso de niños, debido al aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

Reacciones encontradas en redes sociales

En los diversos grupos de Facebook de Mérida varios ciudadanos manifestaron su enojo ante esta medida acusando a las autoridades de estar coludidas con quienes venden licores de manera clandestina.

“¿Dónde quedó la palabra del gobernador? así solo le dará más poder al clandestinaje, ¿Por qué no analiza la vida de un yucateco? Lo he respetado señor gobernador pero no está cumpliendo lo que dice”, “Quién nos garantiza que el 1 de junio el gobernador no volverá a mentir y ampliará la Ley Seca otra vez?”, fueron dos de los comentarios más airados.

Por otra parte muchas personas defendieron la medida, asegurando que las autoridades hacen lo correcto porque hay cosas muchos más importantes que beber cerveza como la reactivación de la economía, así como evitar que la gente salga para comprar bebidas embriagantes y propicie mayores contagios de coronavirus.

Otras opiniones se inclinaron en señalar que el dinero que no se gastará en alcohol debe invertirse en alimentos o mejoras de las casas, pero este argumento fue cuestionado por quienes insisten en decir que quienes necesitan beber seguirán comprando de manera clandestina, a lo que les respondieron que ese no es problema de las autoridades sino de cada persona.

Polémicas aparte, la Ley Seca en Yucatán seguirá vigente, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas y la persona que infrinja lo dispuesto podrá hacerse acreedora hasta 6 años de prisión y hasta 200 días-multa, de acuerdo con el Código Penal del Estado.