La afición de Yucatán se manifiesta orgullosa de sus Leones

Nadie puede negar que los Leones de Yucatán se han convertido en años recientes en auténticos referentes en la LMB, con una afición que apoya incondicionalmente a las fieras cada vez que estos juegan en el parque Kukulcán.

Tras caer en el séptimo juego de la Serie Rey G500 ante los Acereros de Monclova, en las redes sociales comenzaron a aparecer decenas de mensajes de los fanáticos yucatecos de solidaridad con los jugadores por la entrega demostrada en cada partido.

La enorme mayoría de los aficionados yucatecos manifestaron su apoyo a los Leones.

Muchas felicidades a los acereros de Monclova, que lucharon por conseguir su primer campeonato de la liga mexicana. Gracias leones de Yucatán, por su gran esfuerzo que ya no alcanzó para el título de la liga mexicana.

Gracias a todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva y gracias a los hermanos Arrellano que no escatimaron en lo económico para armar un equipo para pelear hasta el último partido de los playoffs.

Solamente un bajo número de aficionados expresaron su enojo por la derrota.

Ánimo, aquí estaremos (algunos nó) para el 2020!! Saludos!!!

Gracias con todo por jugar un béisbol de ensueño leones de Yucatán.

Leones y verdaderos aficionados y seguidores, un solo equipo

Los Leones se merecen un digno recibimiento, los Leones demostraron que Yucatán es la mejor afición y deberíamos darles un recibimiento como se merecen.

Las fieras han entregado todo en el campo y sus seguidores han reconocido su esfuerzo.

Porque no es fácil llegar a donde llegaron y eso significa que son un equipo muy fuerte felicidades a nuestros leones de Yucatán.

Para mi son campeones me di por servida desde el domingo por lo que hizo Valdés me sabe a gloria a Campeones.

No es fácil llegar hasta donde los Leones y Acereros llegaron, los verdaderos aficionados al rey de los deportes sabrán que no siempre se gana, pero lo más importante es apoyar al equipo en las buenas y en las malas.

Los campeones de la Zona Sur han sido arropados por su afición.

Para nosotros la afición son y serán los mejores de la liga mexicana muchas felicidades x ese segundo lugar bien peleado.

A mí me gusta mucho el béisbol y es padre ir al estadio y ver la convivencia de las familias y amigos que disfrutan y apoyan a nuestro equipo los Leones. Ánimo, y volveremos el próximo torneo para ganar el campeonato.

La verdad no pensamos que después de un arranque pésimo y que nadie los imaginaba en los playoffs llegarán hasta la final lo dieron todo y lucharon con todo es de enorgullecerse. Siempre con nuestro equipo LEONES DE YUCATÁN.

El Kukulcán vive desde hace años una convivencia muy especial entre fanáticos y equipo.

Aunque la enorme mayoría de los mensajes eran positivos no faltaron algunos aficionados dolidos por la derrota que quisieron manifestar su frustración:

Hay que mover a Xavier de la alineación hay que sacudirlo para ver si así despierta, desde que llegó al equipo se echó a dormir y hasta hoy no despierta.que ayude en algo no mame.

Ayer se tuvo la oportunidad de empatar pero se insistió en no hacer lo lógico,mandaron a tocar a Flores y lo poncharon y luego dejaron batear a Ibarra y lo poncharon.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Los melenudos seguramente retornaron el próximo torneo a los puestos de privilegio.

Cuando estás al ataque y tienes en la banca a Humberto Sosa , a J. J. Aguilar y Héctor Hernández no puedes dejar bateara Ibarra. No me explico la terquedad y cuando estás al mando de un equipo profesional no se puede dejar a un lado la objetividad.

Los jugadores están bien lo demostraron en el campo el problema es el mánager inexperto eso deben de analizar los arellano del resto todo funcionó esa humildad y esa amistad q hay en los jugadores es excelente.

Ricardo D. Pat