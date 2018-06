La actitud ante la vida debe ser de triunfadores: Jorge Zavala

“Lo que hay que romper es la inercia que sólo dos partidos pueden gobernar al estado de Yucatán, y eso es lo nos ha costado trabajo, cuando nos dicen que tenemos las mejores propuestas, pero no va a ganar”, indicó el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Zavala Castro, quien visitó la redacción de La Verdad.

Señaló que su trabajo en esta campaña ha sido por cambiar esa visión de la gente y elegir un cambio, “que la gente no siga creyendo y confiando en un gobierno obsoleto que no evoluciona de acuerdo a la sociedad, y que cada campaña escuchamos los mismos reclamos y en consecuencia las mismas promesas”.

Expresó que para avanzar y obtener un bienestar verdadero se tienen que atacar las causas, y no seguir prometiendo cosas que no son posibles de cumplir ya que de todas maneras no se tiene la infraestructura suficiente.

Comentó que lo que se debe hacer es estudiar, prepararse, conseguir el trabajo y tener un gobierno que acompañe a los jóvenes y dé las oportunidades de crecimiento, no solo para una ciudad, sino para todo el estado.

Explicó que tampoco se puede cargar a los empresarios la generación de empleos, sino que tiene que existir un gobierno que realmente acompañe a la ciudadanía.

Zavala Castro explicó que una de sus propuestas es la empresa rural, no es solo dar el apoyo, sino que el gobierno es un acompañante, que puede potencializar las zonas económicas rurales.

Asimismo, indicó que no hay salud para todos porque no se tienen los suficientes hospitales, por lo que hay que construir más nosocomios en el interior del estado, y lo mismo con las universidades que son insuficientes, “si lo vemos así ya tenemos economía, salud, educación, desarrollo y turismo rural, se convierte en un lugar, donde los jóvenes que están terminando las carreras ya se pueden ir a Ticul o Valladolid, porque es ahí donde van a encontrar clientes y se potencializa el empleo”.

Lamentó que hablar de una Fiscalía Anticorrupción es aceptar que existe, por lo que su propuesta es la instalación de comités técnicos por áreas, formados por expertos y ciudadanos, que puedan dar seguimiento a las obras.

_Verónica Camacho