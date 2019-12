La Verdad se suma a la recolecta de juguetes para niños del sur de Mérida

San Antonio Xluch I y San Antonio Xluch III son colonias populares ubicadas extramuros del Aeropuerto Internacional, que viven y conviven en la humildad de la pobreza, la angustia del desempleo y la violencia que surge de la desesperación. En ese medio los niños van a las escuelas, los trabajadores a sus tareas, los jóvenes acunan ilusiones, y las amas de casa salen a la batalla diaria por la supervivencia alimentaria de cada núcleo familiar.

Desde hace veinte años, por cumplirse en estas fechas, la llama de solidaridad prende en un grupo de ciudadanos.

Debido a ello, la señora Ignacia Elena Pech, quien era catequista en la humilde capilla de San Antonio de Padua, decidió instituir en 1994, una entrega de juguetes que originalmente fue dirigida para sus alumnos, pero que año con año comenzó a crecer en cantidad y en intención. Siendo ella también la líder del grupo de voluntarias que asistían a viejitos abandonados y personas enfermas de San Antonio Xluch, decidió incluir en la entrega una desayuno para toda esta gente, así que de pronto la actividad se extendió, llegando también a San Antonio Xlucxh III.

En este 2019 se cumplirán 25 años de realizar esta labor.

En todos estos años el Colectivo Metalmorfosis ha trabajado en esta labor con el trabajo coordinado de sus líderes Ricardo Pat, Carlos Vivas Robertos e Isaías Solís, así como Socorro Pat, el doctor Enrique Marin, Juan Francisco Pat, las hermanas Ileana y Diana Aguilar y muchas personas más que se encargan de gestionar, promover, seleccionar y clasificar todas las donaciones, todo en un afán de compartir con los que menos tienen, ofreciendo además humanidad, compasión, generosidad y amor a los habitantes de dichas colonias.

Siempre habrán yucatecos de todas las edades, en todos los espacios del Estado, que podemos ayudar o apoyar.

Con el paso del tiempo, más manos y colaboradores se han ido incorporando; se agregaron otras organizaciones altruistas como el Centro de Educación Integral “Monarca”, los Scouts para la coordinación, integrantes de Diario del Sureste como don Luis Alvarado Alonso y su hijo Sergio Alvarado Díaz, así como muchas amigas colegas que han puesto su granito de arena para el feliz logro y desarrollo de esta nobilísima causa.

Quienes así lo deseen podrán traer sus donaciones a las instalaciones de La Verdad.

Este año la cita es el próximo domingo 15 de diciembre, y una vez más se requiere de la ayuda de todos los que estén dispuestos a colaborar, ya sea donando su tiempo o juguetes para niños y niñas, dulces, despensas alimenticias, ropa en buen estado y, en general, todo aquello que pueda ayudar a los jóvenes de la tercera edad que acudirán al desayuno a la capilla de San Antonio de Padua y los niños de estas colonias del bravo Sur de nuestra ciudad de Mérida.

Desde hace varios años, La Verdad ofrece sus instalaciones como centro de recepción de donaciones.

La Verdad también lleva varios colaborado con esta labor ofreciendo sus instalaciones como centro de recepción de donaciones, sumándose así a quienes deseen unirse a esta cruzada, a compartir un poco de lo que recibimos con aquellos que no tienen los medios o las posibilidades para obtenerlos con su propio esfuerzo, fuera porque la edad y la salud no lo permiten –como es el caso de los jóvenes de la tercera edad– o porque a su edad no debieran tener preocupaciones sino la responsabilidad de educarse y esforzarse mientras se van labrando un mejor futuro, como es el caso de los niños.

También se invita a todos los que deseen acudir a la entrega, que es la parte más emotiva de la labor.

Diciembre viene siendo tradicionalmente el mes en el que nuestro corazón se llena de las mejores intenciones y planes hacia el futuro. Pues bien, si alguno de ustedes no ha sentido el placer y beneficio terapéutico que acompañan a las acciones que benefician a los más necesitados, quedan invitados a que este mes abran sus corazones y aporten a esta causa.

El año pasado se entregaron 550 juguetes, ropa, zapatos y dulces.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

La Verdad está ubicada en Prolongación Paseo de Montejo con Circuito Colonias, número 447-BIS, colonia Buenavista, a un costado del paso deprimido, al lado del Burguer King, contando con estacionamiento. Los que acudan a partir de este lunes 9 al viernes 13 en horas de oficina, pueden preguntar por Griseldy, y una vez que entreguen su donación se sentirán llenos por el más puro sentimiento de bienestar que un ser humano puede experimentar.

Ricardo D. Pat