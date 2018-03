La Verdad Yucatán celebra su octavo aniversario

Tal como se acuna a un bebé recién nacido, así en los primeros minutos del 15 de marzo, vio la luz La Verdad Yucatán, arropada con el equipo humano que hizo posible su materialización, pero toda renovada con nuevas secciones, con un formato vanguardista, acorde a las demandas de un público que exige oportunidad pero sin sacrificar la veracidad en los hechos que se narran.

En los primeros pasos de esta Verdad más compacta y gráfica, todo el equipo, redacción, producción, administración y reparto liderados por nuestro director corporativo, el licenciado Cruz Ulín Hernández se dio a la tarea de entregar en las manos de los lectores los primeros ejemplares.

El recibimiento no pudo ser de mejor modo: decenas de amas de casa, peatones, automovilistas, comensales, políticos, funcionarios, estudiantes, obreros, automovilistas y peatones, recibieron la nueva imagen y contenido de La Verdad Yucatán con agrado, satisfechos de ver un medio informativo comprometido con la verdad, con el respeto y con la dignidad de los yucatecos.

Esperanzados de contar con un medio informativo impreso en Yucatán que entiende y atiende las necesidades de sus lectores.

Esta es La Verdad Yucatán y en su primera edición de rediseño, la portada luce la nota principal “Elecciones no alejan de Dios”, una entrevista con el Obispo David Gustavo Rodríguez, en la que habla de la importancia de no tomar como pretexto el actual proceso electoral para no cumplir con los valores cívicos y morales.

En interiores, ofrecemos las nuevas secciones Hechos, con la información del día; Gobierno, con notas y datos oficiales que ayudarán a la toma de decisiones; Los Protagonistas, en donde usted verá a quién está hablando, qué dice y porque lo afirma; en nuestra sección Lo que debes saber, hallará información que le servirá en su día a día. La Pura Verdad, es la sección idónea en la que podrá conocer a los personajes, los que escriben la historia, la del pasado pero también la del presente; en La Bolsa, hallará toda la información de empresas y de economía; con La Neta del Planeta en forma ágil y sintética las notas que dan la vuelta al mundo y así en cada una de las secciones.

La Verdad Yucatán ofrece además de la verdad información útil. ¡En hora buena!