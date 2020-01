La Uady transformadora de la educación superior en Yucatán

El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), José de Jesús Williams, señaló en entrevista exclusiva con La Verdad, que la institución tiene un compromiso mucho más allá de las aulas, porque no solo se dedica a la formación de los futuros profesionistas para insertarlos en el terreno laboral y cumplir su función con el desarrollo de la sociedad, también en la formación de ciudadanos de bien y por eso se emprendió el programa La Universidad de los Mayores, que se aplica en cinco municipios del Estado, para llevar capacitación a quienes hoy están jubilados, pero aún tienen ganas de seguirse superando.

En entrevista, destacó que “hay un tema que hemos ido perdiendo y se trata de los valores, de la solidaridad, de ocuparnos del prójimo porque somos una sociedad gregaria en donde el hombre por sí solo no podría existir. Y esa es la gran responsabilidad en la formación de las personas”.

¿La educación se siembra en la escuela o en la casa?

La semilla se siembra en casa. Los padres de familia son los responsables, la educación en sus diferentes niveles juega un papel importante. Y a la Uady le compete fortalecer la formación ciudadana; esa es la apuesta en el tema de valores, quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en una universidad pública, debemos fomentar el sentido de la gratuidad y retribución social porque la educación es invaluable e impagable. Pero vamos abonando a la sociedad, no es un tema de dinero, es de solidaridad, por eso cuando puedas ayuda, cuando puedas acompaña. Es decir hay que formar buenos ciudadanos.

¿Cómo arranca el periodo en 2020 la Uady?

Bien, tenemos un compromiso grande con la sociedad. Nuevos retos, el contexto nacional e internacional y local son dinámicos, cambiantes y se vuelven áreas de oportunidad porque son desafiantes no solo en la universidad como académicos sino se vuelve desafiante porque trabajamos con personas y en ese sentido una de las grandes responsabilidades es mantener la pertinencia y la calidad de la oferta educativa.

¿Cuáles son los municipios en los que arrancó La Universidad de los Mayores?

Firmamos convenio con los alcaldes de Conkal, Motul, Valladolid, Teabo y Tekax. Fue un reto y es una realidad que nos permite seguir caminando para fortalecer este programa. El pasado 8 de enero pasado fue la ceremonia de clausura en el Teatro Daniel Ayala. Tuvimos 255 egresados y se trata de personas mayores de 55 años. Es gratificante porque muchos preguntaron cuándo saldrá la nueva convocatoria para inscribirse y eso habla de autodisciplina, empoderamiento y reconocimiento de lo que significan los talleres en la formación de las personas, porque hubo quienes cursaron hasta 3 o 4 talleres.

Te puede interesr: https://bit.ly/2RDqnwF

¿Cuántos talleres se impartieron?

Esta vez tuvimos 24 talleres. En la primera convocatoria comenzamos con 12 talleres. Ahora ampliamos este menú para que el Adulto mayor pueda disfrutarlo.

¿Cómo surge este programa?

Fue una necesidad que identificamos como universidad. El crecimiento poblacional se ha invertido, el grueso de la población de tercera edad es grande y con la perspectiva de vida de 76 años hay mucha gente que después de jubilarse aún le restan 20 años de vida y la universidad dice: sigue viviendo mediante estos cursos y continúa tu preparación porque el estudio nunca acaba.

¿Actualmente cuántas carreras se imparten en la Uady?

En total 45 de licenciatura presenciales, de las cuales 4 están en Tizimín, pero se imparten en Mérida también y las 2 licenciaturas virtuales, por lo tanto son 47 programas educativos: 45 presenciales y 2 virtuales.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Hay demanda de nuevas carreras?

“Le diré qué sucede a nivel mundial. El cambio social es tan rápido en comparación a lo que veíamos hace 40 años que se presentan áreas de oportunidad para crear más oferta educativa formal, me refiero a licenciaturas especiales, posgrados y hasta la creación de necesidades de un proceso de educación continua. Algunas licenciaturas van evolucionando, algunas van muriendo, pero aparecen nuevas para atender una demanda social. Hoy en día la educación en una profesión no es para toda la vida, si no estoy en capacitación permanente para estar vigente en un mercado laboral y atender las necesidades de la sociedad me quedaré rezagado y por tanto desempleado. Y lo mismo sucede en las carreras clásicas: medicina, psicología, odontología, han evolucionado hacia competencias y perfiles que se demandan socialmente y antes no tenían. En cualquier área del conocimiento a final de cuentas voy a vender un servicio, si voy a ser trabajador de una industria debo estar actualizado.

¿Cómo se encuentra la Uady a nivel nacional?

Depende de cuáles son los indicadores que se evalúan, hay un Examen General de Egreso de licenciatura que pone el Ceneval, que son programas de alto rendimiento académico y estamos entre las primeras cinco universidades del país. Debo decir que tuvimos un 6 % por encima de la media nacional. Hay un ranking denominado Green Metric y tiene que ver con la tendencia que evalúa el impacto ambiental, su cuidado y manejo en temas como educación, agua, basura, energía y cambio climático.

Síguenos en Instagram

En 2019 ocupamos el lugar 219 de 780 universidades en el mundo. Como referencia, hace 2 años ocupamos el lugar 352 de 719 universidades que concursaron y el año pasado llegamos al 219 de 780 o sea que subimos 133 lugares a nivel mundial. A nivel nacional en 2018 ocupamos el lugar número 8 y en 2019 repetimos en la misma posición, pero con la diferencia de que participaron más universidades mexicanas. Por otro lado, hay áreas que no se evalúan y para la universidad son importantes, como por ejemplo el trabajo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, todo el trabajo social es como hablar de cuál es el impacto en la sociedad de Yucatán, eso no se evalúa pero no importa, nosotros sabemos la importancia del tema y qué estamos haciendo para tener egresados de alto rendimiento académico.