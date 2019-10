La Ruta Creativa L33 estará en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

La gestora cultural Eva Faride Isaac Vissuet visitó la redacción de La Verdad para compartirnos detalles de esta iniciativa que infortunadamente no ha contado con los apoyos necesarios para consolidarla, por lo que celebra haber sido invitada por Rafael Morcillo para participar en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se realizará del sábado 2 al domingo 10 de noviembre, por lo que el autobús estará ubicado en el Parque de la Paz.

En su búsqueda de hacer los mejor por sus hijos, Eva les ha creado el hábito de la lectura y así surgió la idea de crear el proyecto Ruta Creativa L33.

Lo increíble de es que a pesar de que su objetivo principal es introducir a los niños y niñas al mundo de la lectura a través de dinámicas que giran en torno a un cuento, contando para ello con las herramientas y el acompañamiento necesario para estimular su juego creativo, exploratorio y vivencial, esenciales para su sano desarrollo, fue rechazada para participar en la más reciente versión de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Comentó que su debut fue en la la Noche Blanca en su edición de diciembre del 2018, invitando a Irving Berlin, director de cultura del Ayuntamiento a visitar el autobús y conocer de cerca el proyecto, pero este jamás se presentó. “Ese fue nuestro primer gran evento donde estuvimos atendiendo a más de cien niños, toda la noche, unos subían, otros estaba abajo haciendo alguna manualidad, les contamos un cuento del circo y la pasamos padrísimo esa noche pero no volvió a haber un evento así”, aseguró.

A Eva le encantaba la idea de tener una biblioteca en un centro comercial pero realmente es muy caro poner algo dentro de uno de estos centros y al final el proyecto se convirtió en un autobús.

Comentó que no cuenta con permiso para estacionarse en los parques ya que no se los han querido otorgar. “La Dirección de Mercados me dijo que no están preparados para su negocio, no saben ni cómo cobrarme, y cómo que no se quieren echar el pelito. Casi me dieron a entender que me pusiera en el parque y a ver quien me corre, pero tampoco se trata de eso. Fuí a un miércoles ciudadano para saber a quién dirigirme, me acerqué a Desarrollo Social les platiqué del proyecto, les llevé fotos, me pidieron que les mandara un correo, me dijeron que estaba padrísimo para el día del niño, pero al final me dijeron que no tenían dinero, pese a que ya conocen mi proyecto y que había participado en la Noche Blanca, no les interesa seguirlo promoviendo”.

El objetivo principal de este proyecto es introducir a los niños y niñas al mundo de la lectura por lo que

sus dinámicas giran en torno a un cuento.

Dijo que incluso habló con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica y este la canalizó con uno de sus subalternos, pero hasta ahora no ha habido respuesta. “Realmente me ha faltado insistir pero siendo madre de 3 niños, necesito trabajar en algo que si me deje dinero”, comentó.

Dentro del autobús los niños realmente se divierten y se acercan al concepto de la lectura.

Ha sido complejo para ella, pues no ha recibido tampoco apoyo de posibles patrocinadores pese a que ofrece comprobantes deducibles de impuestos. Pero a pesar del complicado panorama Eva no se ha dado por vencida.

Concluyó compartiendo: “La educación es la base de todo, por eso me encantaría que el mensaje llegara a las personas indicadas del gobierno, a empresarios para apoyar un proyecto de esta categoría con un objetivo social bien importante que es sembrar semillas de un hábito tan mágico como es la lectura”.

Niñas y niños suben a la Ruta Creativa L33 a vivir una mágica experiencia.

Pueden contactarla al correo electrónico: mirutacreativa@gmail.com o a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram como ruta creativa L33.

Ricardo D. Pat