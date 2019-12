La Orquesta Sinfónica de Yucatán tuvo un gran cierre de año

En el mes de noviembre se realizó el retorno a Mérida del director polaco Bartosz Zurakowski, quiej se presentó con la OSY un programa con tres autores de estilos distintos, en las que la orquesta fue la gran solista interpretando obras de Beethoven y el clasicismo de su Sinfonía No. 8, el compositor de óperas y ballets francés Jules Massenet y el gran romántico Tchaikovsky con su famoso Capricho Italiano.

Bartosz Zurakowski es considerado uno de los más destacados directores de su generación, aclamado en las salas de conciertos de mayor prestigio en el mundo.

Bartosz Zurakowski se graduó de la Academia de Música Frederic Chopin en Varsovia, la Academia de Música Grazyna y Kiejstut Bacewicz en Lódz, Facultad de Administración de la Universidad de Varsovia, así como estudios de administración - Master Business of Administration (programa de la Fundación Gdansk para la Administración Desarrollo, Universidad de Gdansk y Rotterdam School of Management).

La sobras de los grandes autores clásicos sonaron en el teatro José Peón Contreras.

El domingo 17 de noviembre la OSY interpretó el programa que incluyó la Sinfonía No. 2 de Tchaikovsky y una obra de Brahms Creado como una luz de esperanza en medio de la oscuridad y los horrores de la II Guerra Mundial, el Concierto para corno y orquesta del alemán Richard Strauss, con la participación como solista de Salvador Navarro.

El solista, Salvador Navarro, retornó al Teatro Peón Contreras con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con la cual interpretó en diciembre de 2017 el Concierto para corno No. 1 de Richard Strauss.

Como solista, Salvador Navarro ha actuado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Extremadura, Banda Municipal de Madrid, Orquesta de Cámara Española y Banda Municipal de la Coruña, entre otras.

Miguel Salmon del Real representa un acontecimiento dentro de la vida musical del estado, ya que se trata de uno de los más connotados directores de orquesta mexicanos, que tiene una formación sólida con presentaciones en el país y en el extranjero.

A finales del mes de noviembre, el prestigioso Miguel Salmon Del Real dirigió a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, durante el Noveno Programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la OSY, que incluyó la Obertura Semiramide, de lo mejor de la música operística de Rossini, así como el doble concierto para dos oboes, el de Re Menor R 535 y el de La menor R 536 del veneciano Vivaldi, además de la Sinfonía “Italiana” de Mendelssohn.

Irasema Terrazas es dueña de una privilegiada voz que le ha permitido obtener los primeros lugares de concursos como el Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli”, en el Palacio de Bellas Artes.

En efecto, con un director de orquesta de lujo invitado, Miguel Salmon Del Real, y dos solistas de primer nivel, los oboístas Alexander Ovcharov y Héctor Fernández, la OSY presentó el domingo 24 de noviembre obras maestras de los autores italianos, Gioachino Rossini y Antonio Vivaldi, así como del alemán Félix Mendelssohn.

Juan Carlos Lomónaco, director de la OSY.

El domingo 1 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de Yucatán se presentó en el Teatro José Peón Contreras donde interpretó reconocidas óperas de Richard Wagner y la Sinfonía 4 de Gustav Mahler Preludio “Los Maestros Cantores de Nuremberg” y la Obertura Tanhauser, contando con la participación, como solista, de la soprano Irasema Terrazas, quien interpretó los pasajes de la referida obra del austriaco Mahler.

Irasema Terrazas es dueña de una privilegiada voz que le ha permitido obtener los primeros lugares de concursos como el Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli”, en el Palacio de Bellas Artes.

Irasema Terrazas ha puesto su voz en los doblajes de personajes animados de Walt Disney: Madre Gothel en Enredados (Tangled, 2010); Madellaine en El Jorobado de Notre Dame II (The Hunchback of Notre Dame II, 2002), Princesa Su en Mulan II (2005), Pulgarcita en Las aventuras de Pulgarcito y Pulgarcita (The adventures of Tom Thumb and Thumbelina, 2002).

La OSY cerró un año lleno de actividad con el magno concierto de cierre de gala del 8º Festival de Otoño, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Bajo la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco, La Orquesta Sinfónica de Yucatán celebró sus 15 años con un magno concierto el viernes 13 de diciembre en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y otro más el sábado 14 en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en el Marco del Festival de Otoño de la Ciudad de México.

Ricardo D. Pat

Ricardo D. Pat