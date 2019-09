La Orquesta Sinfónica de Yucatán interpretará obras de Franz Liszt y Jospeh Haydn

Será el el teatro José Peón Contreras donde el público podrá deleitarse con las obras que sonarán estos días que forman parte del tercer programa de su XXXII Temporada 2019. Por ello los directivos de la máxima agrupación musical informaron de la presentación de la Rapsodia húngara No. 2 y el Concierto para piano No. 1 de Franz Liszt y la Sinfonía No. 103 “Redoble del timbal” de Franz Joseph Haydn.

Miguel Escobedo, Rodolfo Barráez y Manuel Escalante.

El titular del Fideicomiso Garante, Miguel Escobedo resaltó a La Verdad la presencia del joven maestro venezolano y del solista yucateco como de lo mejor de esta temporada de conciertos 2019.

En lo que será su debut al frente de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Rodolfo Bárraez llega a Mérida con el título de absoluto ganador en 2018 del Primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta organizado por la OFUNAM, en el que participaron 93 competidores menores de 35 años de edad.

El pianista yucateco Manuel Escalante regresa con la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

De Franz Liszt (1811-1886), la OSY interpretará la Rapsodia húngara No. 2, la más popular de las 19 compuestas. Cien años después fue utilizada en dibujos animados y como base en bandas sonoras de varias películas.

La rapsodia fue incluida en el cortometraje The Cat Concerto de Tom and Jerry, en 1947; en el Convict Concerto del Pájaro Loco (1954); y en el Rhapsody Rabbit de Bugs Bunny (1946). También apareció en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y en la cinta “Si yo fuera diputado” del popular actor mexicano Mario Moreno “Cantinflas”.

Este será el debut de Rodolfo Barráez como director huésped de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Liszt inició la composición de sus conciertos para piano, el 1 y 2, en 1839, los que concluyó 16 años después. Actuó como solista durante el estreno del Concierto No. 1 para piano, en el Castillo Weimar, el 17 de febrero de 1855, bajo la batuta de Héctor Berlioz.

El horario de presentación de la OSY para el viernes 27 de septiembre será a las 21 horas y el domingo 29 a las 12 horas.

El Concierto No. 1 es una obra abierta, llena de brío y virtuosismo, es el favorito tradicional tanto del público como de los pianistas. Está considerada como la más brillante, perfecta y popular de todas las que Liszt compuso.

Como broche de oro, la OSY interpretará la Sinfonía No. 103 “Redoble del timbal”, así llamada por el prolongado redoble que efectúa el instrumento de percusión al comenzar la obra.

La composición es la undécima de la serie de doce obras del género tituladas Sinfonías de Londres (números 93-104) creadas por Joseph Haydn. Son las más apreciadas por su acabada forma y la belleza de sus melodías. La sinfonía se estrenó el 2 de marzo de 1795 en el King’s Theatre de Londres. El estreno fue un éxito.

Ricardo D. Pat