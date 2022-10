La Navidad China adorna locales del Centro de Mérida

A más de un mes de que inicie las festividades decembrinas, los locales de la zona comercial del Centro de la ciudad de Mérida, empiezan a lucir y vestirse con adornos navideños, esto a pesar de todavía las festividades de los fieles difuntos apenas inician en la capital yucateca.

Durante un recorrido por las principales calles de comercios del Centro de la capital yucateca, se pudo corroborar que la mayoría de estos locales pertenecen a comerciantes extranjeros, para precisar del país oriental de China, quienes no solo exhiben luces, esferas y otros adornos, sino el tradicional arbolito navideño.

Se adelantaron a la temporada navideña

Los orientales han demostrado su capacidad de comercio, adelantándose a la temporada navideña para no solo vender a las personas que se podrían llevar estos productos a sus hogares, sino incluso a los mismos comerciantes de la zona, que ya no tendrían que hacer largos viajes a otros estados o esperar los días finales del mes de noviembre para cambiar su paquetería de temporada, por lo que exhiben no solo precios únicos, sino de adquisición a mayoreo.

Mao Xu un comerciante que es nuevo en la ciudad meridana manifestó que han llegado “con una variedad de productos, nosotros nos encontrábamos en la ciudad de México, pero vimos en Mérida una gran oportunidad, por eso no solo ofertaremos los productos como la vez aquí, sino la gente puede acceder a sistemas de apartado”, dijo.

Locatarios de Mérida

Asimismo, para esta apresurada temporada de navidad los meridanos no se quedaron atrás, sin embargo, ellos le apostaron a los productos más coloquiales, los que están al alcance del bolsillos directo y prácticos para ser llevados en la mano.

Algunas tiendas de mercería, papelerías, novedades, bisutería y ropa han entrado al quite, exhibiendo sus productos como listones, gorros, adornos, calcetines y hasta flores de Noche Buena de papel.

Precios de productos navideños

Los precios en los que se exhiben algunos de los productos en los distintos locales de la capital yucateca están:

Árbol de navidad desde mil 040 hasta los mil 800 pesos al público.

Luces remotas a 240 pesos

Serie de luces desde 200 hasta 560 pesos

Esferas de colores 85 pesos

Campanas con estrella 60 pesos

Adorno de muñeco de nieve 34 pesos

Gorros 27 pesos

Flores a 25 pesos

Listones a 20 pesos

Adorno de campaña 18 pesos

Calcetines a 15 pesos

