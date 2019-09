La Nacha Rock y Lili Herrera, juntas en especial dedicado al rock mexicano

Bajo la producción de Rigel “El Kaskep” Solís y la dirección y guión de Ricardo Pat, el programa Metalmorfosis, especializado en cultura de rock que se transmite todos los domingos a las 2 de la tarde, contará con dos invitadas de lujo, Lili Herrera, primera actriz del teatro regional, e hija del genial Héctor Herrera “Cholo”, así como Jennifer Ramos, la famosa “Nacha Rock”, el cual en esta ocasión será dedicado a bandas y artistas de este género musical de nuestro país.

Jennifer Ramos y Lili Herrera son amigas desde hace muchos años, cuando ambas actuaban en las obras que se presentaban en el teatro Héctor Herrera.

Al estar en pleno mes en el que se festeja a la patria, era oportuno dedicar un especial de dos horas de duración al rock mexicano, y por ello se ha invitado a estas dos grandes amigas y roqueras de hueso colorado, además de Javier Álvarez, experto conocedor del rock mexicano y también Rodrigo Tovar, miembro fundador de la banda yucateca “In Vitro Music Lab” y ex productor y conductor del programa “Las Ondas del Cocodrilo”, que se transmitía por la señala de Radio Ecológica.

La Nacha Rock y Lili Herrera presentarán y analizarán la obra de varias de las mejores agrupaciones surgidas en nuestro país.

En este programa que se transmite desde el cuarto piso del Corporativo 69 Opichén Radio y también por Radio Kaos Rock (Zacatecas) y Mal de Orines Radio (Guadalajara), se programará la obra de agrupaciones clásicas como lo son el Three Souls In My Mind, El Personal, Botellita de Jerez, Luzbel, La Cruz, El Haragán, Cecilia Toussaint, Caifanes, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, además de algunos ejemplos del rock de Yucatán.

Aunque en esta foto se ven algo serias, la realidad es que tanto Jennifer como Lili son mujeres sumamente alegres y divertidas.

Será un programa interesante ya que la historia del rock mexicano está llena de sucesos que marcaron su ruta a terrenos accidentados que no permitieron su pleno desarrollo. Muy dañado por un sistema político que reprimió las manifestaciones sociales de la década de los sesentas y principios de los setentas, el rock mexicano no pudo florecer como debía, resguardándose en los llamados hoyos funky o donde pudiera, sin respaldo de los medios masivos de comunicación. De todo esto se hablará con estos invitados especiales.

La presencia de Lili Herrera es importante, no solo porque ella es roquera declarada, sino porque mucha de la creación del rock nacional tiene relación estrecha con el humor, tema en el que ella es experta.

En este gran especial de Metalmorfosis se incluirá algunos ejemplos del rock que se produce en Yucatán, así que será un show realmente redondo.

Por su parte Jennifer Ramos está de regreso en la radio de Yucatán, algo que a ella la hace muy feliz, en esta ocasión en Retro 103.1 FM, de Cadena RASA, los martes y los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, compartiendo música y mucho rock, por eso su presencia en Metalmorfosis es muy oportuna, ya que seguramente compartirá con los radioescuchas lo que para ella significa esta nueva etapa profesional.

Así que quienes amen el rock mexicano y admiren a estas dos distinguidas divas, no deben perderse esta transmisión especial, y que mejor si la acompañan con unos ricos tacos tradicionales y un exquisito tequila.

Ricardo D. Pat