“La Kosi” de vuelta a los escenarios

¿Cuánto tiempo llevas separada de los escenarios?

Realmente nunca me separarme al cien por ciento del teatro regional, siempre estuve muy pendiente, hasta la fecha ayudo a mis hermanos “Dzereco” y “Nohoch” en sus obras, pero si tiene como cinco o seis años que deje de hacer televisión y en cuestiones de teatro sólo hacía presentaciones especiales, cuestiones de aniversario del programa de mis hermanos o alguna participación con mi papá Mario III.

¿Cuál fue el motivo de la pausa en tu carrera?

El hecho de tener otros cargos en la administración pública pues me dio oportunidades a nivel personal y si tuve que guardar al hipil un ratito pero siempre estuve al pendiente de todos los proyectos que hace mi familia, los ayudaba tras bambalinas y al principio si fue como muy difícil, se siente feo estar abajo del escenario, si es padre lo que ves pero pues siempre con esas ganas de estar en escena.

¿Qué proyectos están en puerta?

Viene una serie que ya grabamos y se dará a conocer próximamente es con el característico teatro regional que nosotros hacemos y más adelante la gente sabrá de qué es y se hará el anuncio oficial, es una serie que se está grabando y ojalá sea del agrado de la gente y se mantenga.

¿Cuándo podremos verte en el escenario?

El próximo 8 de abril mis hermanos, Dzereco y Nohoch celebrarán su décimo octavo aniversario del programa “Las aventuras de Dzereco y Nohoch” en el Teatro Armando Manzanero, la entrada es gratuita, están todos invitados, la entrada no tiene costo y voy a estar con ellos con mi personaje de “La Kosi”.

¿Cómo inició el personaje de “La Kosi”?

Yo empecé cuando tenía 13 años, en lo que era el Teatro “Herrera”, ubicado en el centro histórico de Mérida, primero estaba de asistente yo le cargaba las maletas, los maquillajes a mí hermanos y los voy a balconear porque no creas que eran buena onda conmigo como jefes, bromeo, en la entrevista para La Verdad Yucatán pero a mí me gustaba mucho bailar y así empecé, hasta que un día me pare y le dije a mi papá, yo quiero bailar y en una ocasión, en una función con mis hermanos se da la oportunidad, después tuve un personaje que se llamó “La Fresi” que todavía lo utilizó, va a estar en una de las series, y posteriormente mi papá me crea el personaje de “La Kosi”.

Ahora que paso el Día Internacional de la Mujer, desde tu percepción qué papel ocupa este sector en el teatro regional



Yo creo que la mujer en el teatro regional siempre ha tenido un papel muy bonito porque la admiran, bueno, le ha costado también obtener su lugar como en cualquier otro ámbito, pero me parece que hoy por hoy tenemos grandes mujeres que hacemos un papel increíble, en lo personal admiro mucho a Conchi León, lo tengo que decir, ha llevado el nombre de la mujer y nuestro estado en alto y ha cruzado fronteras con todos los obstáculos.



A mí en lo personal si me costó mucho, como en cualquier otro ámbito pero hay que decirlo, mucha gente creerá que porque era mi familia era fácil y que tenía las puertas abiertas y la verdad es que no, mi papá Mario III a veces era el director en las obras y después fue mi hermano Mario y siempre fueron más exigentes conmigo que con las mujeres de la compañía y yo peleaba y no lo entendía hasta que entendí que tenía un doble compromiso, la trayectoria y el peso que tiene nuestra familia.

CINDY MANZANILLA