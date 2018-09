La India Yuridia presenta un show con fines altruistas

La India Yuridia

¿Cómo nace la “India Yuridia”?

Surge por un comediante que fui a ver en mi natal Monterrey. Vi que atacaba mucho a la mujer por lo que pensé, ¿bueno qué, no hay quién defienda a la mujer? Siempre me gustó mucho la “India María”, me inspiré en ella, mi personaje es un homenaje de cierta forma para ella.

¿Eres defensora de la mujer?

México está harto de la violencia, creo que es lo que está provocando también el mal feminismo. El verdadero feminismo se está perdiendo, no se trata de hacer menos a nadie, en mis conferencias no agredo a los hombres, sólo les pido que le den su lugar a las mujeres y que nos traten bien.

¿Porque dar mensajes de ánimo por medio de la comedia?

Yo no soy comediante, soy “conferencista con humor”, en cada una de mis presentaciones dejo el alma, el corazón en el escenario, esperando, sobre todo, ayudar; trato de dejar un mensaje a las mujeres de autovaloración, porque también las mujeres batallamos con la depresión, y con muchos problemas, por lo que todas se deben sentirse acompañadas.

¿Platícanos de Mujeres de Acero?

Decidimos crear la asociación para ayudar a mujeres con cáncer. Atendemos a 50 mujeres que están atravesando por esta enfermedad y parte de las ganancias por mis conferencias es para apoyarlas a ellas, pues los tratamientos son muy caros; decidimos ese nombre porque la mujer es como el acero, fuerte pero también flexible a la vez.

¿Qué experiencia te deja ayudar a estas mujeres?

Lo que yo quiero es facilitar la vida a las mujeres, hacérselas un poco más amena, por eso con comedia les doy un mensaje lleno de amor, la experiencia de ayudar a otros es maravillosa.