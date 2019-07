La Conade afirma su compromiso con los deportistas del país

“Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos impulsando al deporte de alto rendimiento, para tener una población más activa y con mejor salud, siempre es más importante tener una población saludable, pues las medallas son para poquitos” informo la funcionaria quien sostuvo una reunión de trabajo con los directores del deporte de todo el país, en Mérida.

“Buscaremos como armonizar todo, viendo qué cambios y mejoras se necesitan para el futuro, y algo muy importante es ver cómo optimizar los recursos para que llegue a más población y además cómo descubrir talento entre la federación, el estado y los municipios”.

Ana Gabriela Gevara, ex velocista olimpica y directora de la Conade.

Menciono que llegó al frente de la Conade con muchas ilusiones y un deseo de cambio, pero que fue frenado por un desorden que se encontro, el cual fue heredado de la administración anterior.

“Lo más difícil es que el desorden distorsiona muchas cosas y que entorpece del quehacer diario, y es lo más complejo porque lleva tiempo poner las cosas en su lugar, y la gente no espera por que no sabe lo que pasa adentro, por lo que hay que actuar lo más rápido posible, aunque no se pueda correr”.

Menciono que fueron detectadas en la administración pasada algunos casos de corrupción y que las auditorías están iniciadas por lo que esperan los resultados.

“Al inicio de la gestión hice un llamado a los atletas a que nos permitieran hacer la parte administrativa y que ellos se dediquen a lo suyo, que los atletas se involucren lo menos posible en estas cosas, el llamado es a los niños y jóvenes a que se involucren en una buena forma de vida, porque lo que te da el deporte son muchos valores” Finalizó